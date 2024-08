video suggerito

William e Kate non vogliono servitù: preferiscono crescere i figli da soli nella normalità Per Louis, George e Charlotte i principi del Galles vogliono un’educazione rigorosa ma anche il più possibile normale: i bimbi fanno le faccende domestiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

William e Kate con (da sinistra) George, Louis e Charlotte

William e Kate hanno sempre improntato l'educazione dei loro tre figli al rigore e alla normalità, per quanto possibile vista la loro posizione. La preoccupazione principale dei principi, è sempre stata che George, Louis e Charlotte fossero da un lato preparati al loro ruolo istituzionale, dall'altro che potessero godere di un'infanzia come quella di tutti gli altri bambini. Per loro, hanno voluto una vita domestica molto umile.

La scelta di William e Kate

William e Kate hanno del personale che li aiuta a gestire gli impegni e i figli nella prima parte della giornata, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, preferiscono poi occuparsi personalmente dei tre figli, dopo la scuola. George, Charlotte e Louis conoscono bene le regole: ci sono le faccende domestiche da sbrigare, tutti e tre hanno dei compiti da svolgere nell'arco della giornata. È un modo per dare loro un'impronta di ordinarietà e normalità, fatta anche di incombenze come apparecchiare la tavola, sparecchiare, rassettare. "Aiutano molto, non hanno un trattamento preferenziale" ha detto una fonte al Daily Mail.

I principi del Galles coi tre figli

Questo status è stato mantenuto anche dopo la diagnosi di cancro di Kate Middleton. La principessa del Galles ha raccontato al mondo le sue condizioni di salute, spiegando in questo modo l'assenza dagli impegni pubblici, che salvo rare eccezioni va avanti da mesi. Si sta dedicando esclusivamente alle cure e durante questa convalescenza non ha voluto aiuto extra, non ha aggiunto altro personale. Il suo desiderio era che la malattia impattasse il meno possibile sulla vita dei figli, senza stravolgimenti non necessari. Ecco perché i tre bambini hanno continuato normalmente con le loro attività, fuori e dentro casa.

William e Kate coi figli

Dopo aver vissuto a Kensington Palace (Londra), nell'estate del 2022 si sono trasferiti presso l'Adelaide Cottage, eleggendolo a residenza di famiglia. Tutti i membri dello staff vivono al di fuori del palazzo. Vale anche per Maria Teresa Turrion Borrallo, l'educatrice dei principini. La fonte ha proseguito: "Catherine è molto naturale. Tiene la famiglia coi piedi per terra. La casa è un rifugio sicuro. Nel tentativo di far funzionare le cose il più agevolmente possibile, ha voluto che tutto andasse avanti normalmente per i bambini. Ha anche una famiglia adorabile e solidale a cui rivolgersi, il che aiuta. Ma vuole mostrare ai suoi figli l'importanza di essere radicati e in contatto con le persone".