William è capriccioso, Kate è paziente: quando litigano lei lo tratta come un figlio William è capriccioso, Kate è paziente: quando litigano la principessa tratta il marito come un bambino, come fosse il quarto figlio di casa.

A cura di Giusy Dente

Come ogni matrimonio, anche quello dei principi del Galles ha i suoi alti e bassi. Abituati come siamo a vederli sempre insieme, felici e sorridenti, sembra invece strano pensarli intenti a litigare o arrabbiati l'uno con l'altra. In situazioni di screzio e litigio nessuno li ha mai visti, eccezion fatta ovviamente per persone a loro vicine. Qualcuno che ha avuto modo di osservarli nella loro vita quotidiana, ha rivelato che i bisticci di coppia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sono invece frequenti. Ma a riportare la pace ci pensa soprattutto Kate Middleton, che ormai sa come placare i capricci del marito William.

Le rivelazioni sui principi del Galles

Tom Quinn è l'autore di Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family.Nel libro racconta alcuni retroscena del matrimonio di Kate e William, coppia reale amatissima e invidiatissima. Ma come ogni coppia nemmeno questa è perfetta o immune a litigi, a incomprensioni. L'autore ha affermato, sulla base di alcune ricostruzioni, che come tutti anche loro litigano e anche spesso. Stando a quanto ha appreso da una fonte, un ex dipendente di Kensington Palace, pare che spesso i litigi scaturiscano soprattutto dai capricci di William, dotato di un carattere a tratti "infantile". Sua moglie, che lo conosce bene, ha imparato a far fronte a questo aspetto: per riportare la pace in famiglia è solita proprio trattarlo come un figlio.

I principi del Galles hanno tre figli: Charlotte, Louis, George. Quando il carattere capriccioso e infantile di William prende il sopravvento, Kate lo tratta come se fosse un quarto figlio. Il segreto del loro matrimonio è proprio questo, stando a quanto ha appreso Tom Quinn da un ex dipendente di Kensington Palace. "Kate lo tratta come il quarto figlio perché è incline ai capricci. Hanno litigi fantastici. Ma, dove alcune coppie litigano e si lanciano vasi pesanti l'un l'altro, William e Kate si lanciano cuscini. È sempre tutto sotto controllo" ha scritto l'autore.