Vivienne Westwood arriva a Napoli: Juergen Teller scatta la campagna nei Quartieri Spagnoli Vivienne Westwood, 80 anni, ha posato come modella nelle fotografie scattate tra i quartieri Spagnoli e Mergellina.

Il lungomare di Mergellina, i Quartieri Spagnoli, le balaustre rinascimentali e i vicoli intrisi di vita vissuta, con le sedie di plastica, i motorini e le scritte sui muri. C'è tutto lo spirito di Napoli nella campagna Primavera/Estate 2022 di Vivienne Westwood. La celebre designer inglese, che da poco ha compiuto 80 anni, ha posato come modella nelle fotografie scattate da Juergen Teller, leggendario fotografo di moda, in Italia. Ad indossare le creazioni del marchio non sono solo modelli di professione, ma cittadini di Napoli, persone comuni diventati modelli per caso.

La campagna di Vivienne Westwood nei Quartieri Spagnoli

Vivienne Westwood ha passato il testimone della direzione creativa a Andreas Kronthaler, suo ex allievo e compagno di vita. Per la prima campagna dopo il lockdown hanno scelto di portare il marchio british a Napoli, ambientando la campagna pubblicitaria in alcuni luoghi caratteristici: i vicoli dei quartieri spagnoli e il Lungomare a Mergellina. "Per la prima volta dall'inizio della pandemia siamo potuti andare a visitare i nostri amici e colleghi in Italia – ha spiegato Kronthaler in una nota del marchio – Vivienne ha ricevuto un grande riconoscimento alla Biennale di Firenze, quindi abbiamo colto al volo l'opportunità perché ho sempre desiderato mostrare Napoli a Vivienne".

Il casting è stato fatto a Napoli

Il fotografo Juergen Teller ha un legame speciale con Napoli: nei suoi scatti non ci sono i panorami da cartolina ma l'anima vera della città, nei suoi aspetti più veraci: tavolini di plastica, panchine, case, scritte sui muri. Per rendere la campagna più vera, spiega il designer Andreas Kronthaler, hanno scelto persone del posto come modelli: "Abbiamo tenuto il casting tra la gente del posto, chi abita la città. Cercavamo una vibrazione ‘scugnizzi', questo è il mood della campagna".

Giacche destrutturate, abiti piumati, tute a righe colorate dall'allure anni 80: Vivienne Westwood veste moderni pirati, liberi e anticonformisti, un po' scugnizzi davvero. Tra gli scatti spunta anche una modella d'eccezione: la stessa Westwood, irresistibile a 80 anni con calze a rete, abiti a balze e un make up sul viso ispirato al teschio messicano. Provocante e irriverente, com'è nel suo stile.