Vittoria di Savoia è icona fashion con la camicia animalier (che è metà cappotto) Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, è volata a New York per la Fashion Week. In quanti hanno notato la sua originale camicia-cappotto? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria di Savoia è la figlia di Emanuele Filiberto e di sua moglie Clotilde Courau e di recente si è parlato molto di lei, il motivo? Dopo la morte del nonno Vittorio Emanuele II, lei sarebbe diventata ufficialmente erede al trono d'Italia se ci fosse stata ancora la monarchia. Al momento, però, sembra essere completamente disinteressata alle questioni dinastiche, preferisce il mondo della moda, nel quale da qualche tempo a questa parte è sempre più presente. Non sorprende, dunque, che si serva dei social per mostrare il suo stile da it-girl: ecco l'ultimo look all'insegna del glamour e dell'originalità che ha sfoggiato.

Vittoria di Savoia alla New York Fashion Week

Si è appena conclusa la New York Fashion Week, evento che ha aperto il mese dedicato alla moda che nelle prossime settimane vedrà le più grandi Maison al mondo sfilare tra Parigi, Londra e Milano con le loro collezioni Fall/Winter 2024. Vittoria di Savoia non si è lasciata sfuggire un appuntamento tanto glamour ed è volata nella Grande Mela per partecipare allo show di Michael Kors. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un outfit originale e sofisticato? Naturalmente ha documentato tutto sui social come una vera e propria influencer (con tanto di emoticon a forma di mela nella didascalia).

Vittoria di Savoia in Michael Kors

Il look animalier di Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia si è lasciata vestire dalla Maison Michael Kors, rivelando così il suo animo super fashion. Ha indossato un paio di pantaloni neri a vita altissima, un modello palazzo che ha arricchito con una cintura maxi con fibbie metalliche, ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a un capo che sembra essere destinato a sorprendere i fan.

Vittoria di Savoia con la camicia-cappotto

Ha scelto la fantasia leopardata sui toni del grigio sfoggiando una camicia di seta con uno spacco sulla manica, la sua peculiarità? Da un lato è una normale blusa, dall'altro è un cappotto che sembra essere stato poggiato sulla spalla. Non sono mancati i tacchi alti e gli occhiali da sole a mascherina in pieno stile diva: Vittoria di Savoia riuscirà a lanciare il nuovo trend dell'inverno?