Vittoria con la maschera di Goku: il nuovo adorabile travestimento della figlia di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha trascorso la serata casalinga in compagnia di sorelle e figli. A strapparle un sorriso in questo momento difficile è stata la piccola Vittoria col suo nuovo costume: ecco da chi si è travestita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono tempi duri per la famiglia più famosa dei social, i Ferragnez, e non solo per lo scandalo dei pandori Balocco che ha travolto Chiara Ferragni negli ultimi giorni del 2023. Da diversi giorni si parla anche di una presunta crisi tra lei e il marito Fedez. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito il pettegolezzo ma è evidente che non stanno trascorrendo insieme le loro giornate (il rapper, ad esempio, ha partecipato in solitaria alla sfilata di Versace). Chiara, intanto, si gode la compagnia della famiglia e degli amici (e questa volta non si tratta solo di una strategia comunicativa), la verità è che sta cercando conforto nelle persone care in un momento molto difficile. Chi la aiuta a non perdere mai il sorriso? I figli Leone e Vittoria.

La serata in famiglia di Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni ha ospitato le sorelle Francesca e Valentina nella sua enorme casa milanese. Sebbene non abbia documentato ogni dettaglio della cena in famiglia sui social, ne ha rivelato alcuni dettagli originali, dal primo piano sul piatto di pasta al sugo con parmigiano che ha mangiato alla foto sul divano sullo sfondo della tv che trasmette la serie Machos Alfa (che racconta le avventure di un gruppo di amici che si ritrovano a perdere i loro privilegi). Che si tratti o meno di una scelta tutt'altro che casuale, non importa, l'unica cosa certa è che l'imprenditrice sta provando a rigenerarsi in un periodo di grande crisi personale.

La serata casalinga di Chiara Ferragni

Il nuovo costume di baby Vittoria

A strapparle un sorriso è stata sicuramente la piccola Vittoria. Immortalata dalla zia Francesca Ferragni, la bimba ha sfoggiato uno dei suoi travestimenti originali: ha indossato una tuta di velluto nero e ha coperto il volto con una maschera di Dragon Ball, per la precisione dell'iconico protagonista Goku. Capelli neri a punta e occhi specchiati a effetto manga: Vittoria non ha potuto fare a meno di sorridere mentre provava a trasformarsi in super Sayan. Qualche giorno fa, invece, era stato Leone a sostenere la mamma regalandole un dolcissimo disegno prima di una giornata importante. Insomma, i piccoli di casa stanno crescendo e al momento sembrano essere l'unica "luce" nella vita di Chiara.

Il travestimento di Vittoria