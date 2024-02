Il dolce regalo di Leone a Chiara Ferragni prima della giornata importante Oggi per Chiara Ferragni è una giornata importante, anche se non si conosce ancora il perché. Il piccolo Leone ha dunque pensato di farle un dolce regalo: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera: dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco, si è vista travolta dalle polemiche, attirando un vero e proprio "odio social" che l'ha costretta prima a prendere una pausa da Instagram, poi a cambiare radicalmente strategia comunicativa. Negli ultimi mesi ha dato spazio solo a foto e video di famiglia, mettendo temporaneamente in pausa tutti gli eventi lavorativi, dalle serate di gala alle sfilate. Ora, però, forse le cose stanno per cambiare e ad annunciarlo è stata lei stessa parlando di una "giornata importante".

Il portafortuna realizzato da Leone

Oggi è una giornata importante per Chiara Ferragni, anche se al momento non ha ancora voluto rivelarne il motivo. Che si tratti o meno del suo gran ritorno alle sfilate della Fashion Week, non importa, l'unica cosa certa è che ha voluto condividere la notizia con i fan sui social.

Il regalo di Leone

Non ha lasciato trapelare nessuno spoiler sulla questione, ha concentrato le attenzioni su dei regali ricevuti dal piccolo Leone in segno di buon augurio. Il bimbo le ha infatti scritto su un foglio di carta giallo "In bocca al lupo" ma con un piccolo errore di ortografia nella parola "lupo" (scritto "loopo"). Chiara, emozionata di fronte il pensiero, ha poi commentato ironicamente dicendo "Crepi il loopo per tutti quanti".

La reazione di Chiara Ferragni

Leone è un "piccolo artista"

Sui social la dolce mamma ha poi condiviso le altre opere d'arte del figlio, mostrandosi commossa di fronte il suo estro creativo. Leone le ha innanzitutto regalato un "ritratto" con tanto di capelli lunghi e mascara sulle ciglia, poi ha realizzato un altro disegno con dei gatti che sembrano essere usciti dai videogame.

Il ritratto di Chiara Ferragni realizzato da Leone

Chiara ha dedicato a entrambe le opere dei primi piani su Instagram, commentando semplicemente con la didascalia "Art by Leo". Insomma, pare proprio che il piccolo abbia ereditato la passione per l'arte da papà Fedez: da grande seguirà le sue orme nello spettacolo o preferirà rimanere lontano dai riflettori?

Uno dei disegni di Leone