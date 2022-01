Viktor Khrom, da TikTok alle passerelle: chi è il modello rapper che spopola alle sfilate Viktor Khrom è il giovane modello tedesco diventato famoso durante la Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo. È diventato famoso grazie a TikTok, dove è diventato virale con una originale canzone rap, e ora è sbarcato in passerella, distinguendosi per bellezza e talento.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di Fashion Week e in diverse città del mondo sono molte le Maison che hanno presentato le collezioni per le prossime stagioni. Che si tratti di Haute Couture o di prêt-à-porter, non importa, l'unica cosa certa è che il fashion system dà sempre più spazio a dei volti nuovi. Figli d'arte, star delle serie tv, influencer: i modelli che calcano le passerelle internazionali sono giovanissimi ma, nonostante ciò, godono già di una certa notorietà. A farsi notare durante gli show di Milano, in particolare, è stato un rapper che spopola su TikTok. Si chiama Viktor Khrom, è tedesco, ha dei profondissimi occhi azzurri e sembra essere destinato a diventare il re delle Settimane della Moda dedicate al Menswear.

Viktor Khrom sfila per Prada

Viktor Khrom la giovane promessa della moda

Viktor Khrom è il giovane modello tedesco diventato famoso durante la Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo, in occasione della quale ha calcato le passerelle di grandi Maison come Fendi, Prada, Jil Sander, Louis Vuitton, Dior, Hermès. Sebbene il suo nome non sia noto al grande pubblico, in verità su TikTok è una vera e propria celebrità. Complici le milioni di visualizzazioni, è sbarcato alle sfilate e, a dispetto di quanto si immaginava, ha dato prova di grande professionalità, incantando tutti con i suoi profondi e penetranti occhi azzurri e il suo fascino irresistibile. Tra passamontagna logati, maxi stivali, trench di pelle rossi, enormi orecchini a forma di robot, sembra avere tutte le carte in regola per diventare icona genderless.

Viktor Khrom sfila per Louis Vuitton

Chi è Viktor Khrom

Gli appassionati di social di sicuro avranno già sentito il nome di Viktor: su TikTok si chiama Viko63 e con una live session in cui si esibisce sulle note del brano Mucho Gusto è riuscito a ottenere 1,5 milioni di views in sole 2 settimane (a oggi ne conta quasi 4 milioni). Di cosa parla il pezzo? Si tratta di un rap su una base techno, nella quale il ragazzo fa riferimento al Lambrusco, al Porto e a ogni tipo di espediente per godersi al massimo la vita. Sarà perché vanta una bellezza mozzafiato o perché incarna il classico studente berlinese dallo stile hipster, ma la cosa certa è che il suo video è diventato così virale da aver ispirato anche i travestimenti per Halloween. Riuscirà a rimanere tra le nuove promesse della moda o tornerà ai suoi tanto amati social?