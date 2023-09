Victoria De Angelis con abito nudo e cuissardes: tutti i look dei Maneskin per il video di Honey I Maneskin hanno lanciato il video del loro nuovo singolo Honey, la più audace della band? La bassista Victoria De Angelis, apparsa super sensuale in un abito nudo completamente trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono tornati: dopo essersi concessi una breve pausa per l'estate al termine di anni passati in giro per il mondo tra live e interviste, ora si sono rimessi al lavoro. Il primo giorno di settembre hanno lanciato il nuovo singolo intitolato Honey ma solo nelle ultime ore hanno rilasciato anche l'esclusivo video che accompagna la hit. Ne avevano data una piccola anticipazione alla fine di agosto tra capi tricolore, pizzo e foto a petto nudo ma ora hanno rivelato integralmente i look sfoggiati nella clip. La più audace della band? La bassista Victoria De Angelis, apparsa super sensuale con un abito nudo.

Victoria mostra il micro perizoma

Victoria De Angelis non ha mai avuto paura di osare e, dopo le innumerevoli foto in topless condivise sia durante l'estate che per il lancio di Honey, ha rivelato il super sexy look scelto per il nuovo video. La bassista ha seguito il trend più femminile di stagione, quello dell'abito nudo, indossando un tubino monospalla aderentissimo realizzato con un unico strato di tulle trasparente.

Victoria con l’abito nudo mostra il perizoma

Ha così messo in risalto la silhouette, rivelando un micro perizoma total black ma "autocensurando" il seno con dei copricapezzoli nude. A completare il tutto non potevano mancare i cuissardes di vernice col tacco a spillo e dei maxi bracciali di pelle e catene, accessori che hanno aggiunto un ulteriore tocco rock al look.

Damiano David e Victoria De Angelis

Damiano a petto nudo, Thomas col trench di pelle

Gli altri membri della band non sono stati da meno in fatto di stile e di audacia, anzi, sono rimasti fedeli al mood genderless e rock che ha sempre contraddistinto l'armadio dei Maneskin.

Victoria ed Ethan

Damiano ha indossato dei panta-gonna oversize a vita bassa e ha lasciato il petto nudo con u tatuaggi in vista, Ethan ha abbinato la gonna lunga a un gilet asimmetrico portato abbottonato alla gola, mentre Thomas ha preferito un trench di pelle lungo fino ai piedi, arricchito da fibbie e borchie lungo la chiusura. Insomma, i Maneskin sono tornati più carichi che mai e sembrano essere destinati a spopolare con il loro stile rock e irriverente.