Valentina Ferragni, piumino cortissimo e pancia nuda: così sfida il freddo invernale “Finalmente posso mettermi il piumino squaraus”: è l’ironico commento di Valentina Ferragni, che ha sfidato il freddo invernale col piumino cropped.

A cura di Giusy Dente

Una delle domande più gettonate, quando influencer, celebrities e fashion addicted condividono sui social i loro look è sempre: "ma non hai freddo?". Capita alle sfilate, succede in occasione dei red carpet oppure agli eventi di gala, quando solitamente gli ospiti osano con outfit preziosi spesso poco indicati alla stagione fredda. Ne sa qualcosa Paola Turani, tornata di recente a Milano dopo aver partecipato agli show dell'Alta Moda a Parigi. Ha ammesso di aver avuto delle difficoltà col clima gelido della città, che ha sfidato con look non proprio invernali. I follower le hanno chiesto quindi perché non si fosse coperta un po' di più e la modella ha spiegato che in concomitanza di grandi eventi spesso è difficile scegliere, visto che i brand fanno proposte limitate. Ma c'è anche chi, come valentina Ferragni, il freddo lo sfida anche nella quotidianità: ma è pronta a ironizzarci sopra in prima persona.

Valentina Ferragni lancia il piumino cropped

Lo ha definito "piumino squaraus" Valentina Ferragni nelle Instagram Stories, mostrando a fan e follower il suo look del giorno. Per lei è una consuetudine il selfie nell'ascensore, con cui quotidianamente aggiorna la sua community sugli outfit del giorno e della sera, che si tratti di appuntamenti di lavoro o serate con le amiche. Il nuovo outfit casual è composto da jeans scuri, cintura scura in vita e piumino cropped trapuntato. Ha sfidato il freddo milanese con una giacca corta, che lascia pancia scoperta e ombelico bene in vista.

Presenta maniche oversize, zip frontale, collo alto e doppie tasche con zip. Perché l'imprenditrice lo ha definito "piumino squaraus"? Il termine lombardo fa riferimento proprio agli effetti del freddo sul corpo, quando ci si veste in modo troppo scoperto in pieno inverno. Un colpo di freddo può avere effetti spiacevoli sulla digestione, causando crampi ma anche dissenteria e vomito. A quanto pare la 30enne è pronta per la sfida, alla pari di sua sorella Chiara: alle prese con le condizioni meteorologiche ostili di New York, l'influencer aveva osato con la pancia scoperta, ma mostrando l'Imodium (farmaco contro la diarrea) a portata di mano!