Valentina Ferragni osa coi tagli cut-out per l’estate: la tutina tricolore costa oltre 2mila euro Valentina Ferragni non smette mai di sorprendere con i suoi look glamour ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Ha indossato una tutina tricolor con degli audaci tagli cut-out: sapete quanto costa?

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non può più essere considerata semplicemente la sorella minore di Chiara, è una vera e propria imprenditrice che è riuscita a creare un "impero" che porta il suo nome. Oltre ad aver lanciato un brand di gioielli, continua a essere una vera e propria influencer sui social, tanto da riuscire a imporre mode e tendenze con un unico scatto postato. Costumi sgambati, top con gli oblò, sandali piumati: questi sono solo alcuni dei must-have griffati che ha lanciato per l'estate. Nelle ultime ore, inoltre, si è mostrata in versione glamour e sensuale, proponendo il look da imitare assolutamente durante le vacanze.

La tuta griffata di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni non smette di sorprendere con i suoi look glamour e a pochi giorni dall'inizio delle vacanze ha incantato tutti con un sensuale outfit tricolor. Ha indossato una tutina seconda pelle della collezione Primavera/Estate 2022 di Saint Laurent, per la precisione un modello strapless in jersey lucido con i pantaloni aderentissimi total black e il bustier bianco e rosso caratterizzato da degli audaci tagli cut-outche hanno lasciato ombelico e under boob in vista. Le lettere YSL in metallo gold sul davanti hanno poi creato un iper femminile effetto drappeggiato sia sul dècolleté che sull'ombelico.

Jumpsit Saint Laurent

Quanto costa la tuta di Valentina Ferragni

Qual è il prezzo della jumpsuit di Valentina Ferragni? Sul sito ufficiale della Maison francese viene venduta a 2.190 euro. Per completare il tutto ha poi scelto un paio di décolleté bicolor con tacco a spillo e punta e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. Nella didascalia la sorella di Chiara ha messo in mostra la sua ironia scrivendo: "Quando la mia amica di dice vestiti casual stasera". Certo, probabilmente ha realizzato quello scatto per uno shooting (visto che alle sue spalle ci sono gli scaffali di una boutique Saint Laurent) ma è chiaro che è riuscita a proporre un outfit che si rivelerà perfetto per l'estate. In quante non avranno paura di osare come ha fatto lei durante le vacanze?