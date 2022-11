Va all’asta il diamante rosa più prezioso al mondo: quanto vale il The Fortune Pink Si chiama The Fortune Pink ed è il prezioso diamante rosa messo all’asta da Christie’s: ecco quanto vale e le sue caratteristiche.

A cura di Valeria Paglionico

Il rosa è il colore del momento, una tinta di cui è stato riscoperto l'animo genderless e soprattutto glamour. Non sorprende che siano moltissimi coloro che puntano su dei look total pink sia agli eventi mondani che nella quotidianità ma la cosa particolare è che, al di là degli abiti e degli accessori, ora anche i gioielli e le pietre preziose si tingono di rosa. A dimostrarlo è il The Fortune Pink, il nuovo e rarissimo diamante che verrà presto battuto all'astata. La sua particolarità? È caratterizzato da un luminosissimo effetto caleidoscopio all'insegna del rosa: ecco la storia del prezioso e tutto ciò che c'è da sapere sul suo elevatissimo valore.

The Fortune Pink, il diamante rosa a forma di pera

La casa d'aste Christie's ha presentato il nuovo prodotto che verrà messo in vendita al termine di un tour mondiale che lo sta già vedendo oggetto di mostra. Si chiama The Fortune Pink e, stando alle stime di Rahul Kadakia, International Head of Jewellery di Christie's, è il diamante rosa più grande al mondo, dunque rarissimo e prezioso. La pietra è da 18,18 carati, a forma di pera e contraddistinta da infinite sfaccettature che danno vita a un effetto caleidoscopio luminosissimo. Il suo valore si aggirerebbe tra i 25 e i 35 milioni di dollari americani, anche se non si esclude che al termine dell'asta (in programma a Ginevra l'8 novembre) possa essere battuto a una cifra ancora più elevata.

Il The Fortune Pink

I diamanti rosa più preziosi della storia

Il The Fortune Pink non è il primo diamante rosa messo all'asta, già in passato ce ne sono stati diversi che sono stati venduti a prezzi da capogiro. Il primo è il Winston Pink Legacy da 18,96 carati, battuto per oltre 50 milioni americani (ovvero circa 2.650 milioni per carato). A seguirlo ci sono il The Pink Promise da 14,93 carati (venduto per oltre 32 milioni di dollari) e il The Sakura, il diamante da 15,81 carati, la cui particolarità stava nel fatto che il suo colore oscillava tra il rosa e il viole (prezzo 30 milioni di dollari). Ora è il momento del The Fortune Pink: al termine del tour mondiale che toccherà città come New York, Singapore, Shanghai e Taiwan, atterrerà in Svizzera per "conoscere" il suo prossimo proprietario.