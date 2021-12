Una poltrona per due, le foto ieri e oggi: come sono diventati gli attori del film cult di Natale Che Natale sarebbe senza “Una poltrona per due”, il film cult degli anni ’80 che puntualmente viene trasmesso tra la vigilia e il 25 dicembre? Sono passati quasi 40 anni da quando è stato realizzato e i suoi protagonisti sono cambiati non poco: ecco come sono diventati Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle scene cult di Una poltrona per due

Che Natale sarebbe senza i film a tema che hanno fatto storia? Sono ormai diventati una vera e propria tradizione delle feste, tanto che in molti si dedicano a vere e proprie "maratone" cinematografiche tra la vigilia, il 25 dicembre e i primi giorni del nuovo anno. Tra le pellicole cult più amate di tutti i tempi c'è in assoluto Una poltrona per due, che ormai dalla metà degli anni '80 viene trasmesso in tv nel periodo natalizio, tenendo compagnia alle famiglie che si riuniscono tra regali, banchetti e giochi. Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd: sono loro i tre protagonisti principali ma in quanti sanno come sono diventati oggi?

Eddie Murphy

Dan Aykroys ed Eddie Murphy, la trasformazione dei protagonisti di Una poltrona per due

In Una poltrona per due Louis Winthorpe III, alias Dan Aykroys, ricopriva i panni di un altezzoso agente di cambio della "Filadelfiabene", mentre Billy Ray Valentine, il personaggio interpretato da Eddie Murphy, era un senzatetto insolente e imbroglione che si spacciava per un mendicante del Vietnam. Dopo che i due si incrociano per caso alla vigilia di Natale, decidono di scambiarsi le vite e da lì partono una serie di situazioni esilaranti nelle quali viene coinvolta anche Ophelia, una giovane prostituta che aiuta Billy Ray (interpretata da Jamie Lee Curtis). Erano gli anni '80 quando gli attori diedero vita al film cult ed è chiaro che rispetto ad allora il loro aspetto è decisamente cambiato. Complice l'età che avanza, sembrano essere quasi irriconoscibili, anche se non hanno perso il fascino, il talento e la simpatia che da sempre li contraddistingue.

Dan Aykroyd

Jamie Lee Curtis, com'è oggi Ophelia

Eddie Murphy e Dan Aykroyd continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo, hanno entrambi superato i 60 anni e sono decisamente cambiati rispetto agli anni dell'iconico film natalizio. Portano gli occhiali da vista, sono un tantino più stempiati e hanno qualche segno del tempo sul viso. Stesso discorso vale per Jamie Lee Curtis, diventata una vera e propria icona di bellezza over 60, super richiesta sui più ambiti red carpet internazionali. Ha detto addio ai boccoli rossi, oggi porta i capelli corti e brizzolati ma continua a vantare un sorriso smagliante e un fascino senza tempo. Va fiera delle sue rughe e non ha alcuna paura di invecchiare: è propria questa capacità di accettarsi così com'è che la rende ancora più splendida.