Un bambino “ruba” la borsa di Kate Middleton: la dolce reazione della principessa Durante una visita dei reali ad Aberfan, un bambino ha deciso di alleggerire l’atmosfera prendendo la borsa di Kate Middleton e …mordendola.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti amano i look di Kate Middleton, ma un piccolo fan si è spinto addirittura… a rubarle la borsa! La principessa del Galles è stata protagonista di un divertente episodio durante la sua visita all'Aberfan Memorial Garden. Una ricorrenza solenne: la famiglia reale ha onorato le vittime di una frana nel 1966. Per l'occasione infatti Kate Middleton ha scelto un look sobrio e raffinato con abito pied-de-poule e cappotto nero. Un bambino in braccio alla madre, però, ha deciso di alleggerire l'atmosfera prendendo la borsa della principessa e mettendola in bocca!

Un bambino prende la borsa Mulberry della principessa Kate

Perché tutti parlano della borsa di Kate Middleton

Durante la visita del principe e della principessa di Galles ad Aberfan, i reali si sono avvicinati alle transenne per salutare le tante persone che li attendevano. Fin qui nulla di strano se non fosse che un bambino di un anno in braccio alla madre abbia notato la borsa della principessa e sia rimasto così incuriosito da volerla a tutti i costi. Chi ha un bimbo piccolo in casa lo sa: è l'età in cui si vuole mordere tutto. David – questo il nome del bebé – ha infatti morso il manico sotto lo sguardo imbarazzato e divertito della madre Lucy. l buffo ‘scippo' ha acceso i riflettori sulla handbag di Kate: si tratta di un modello di Mulberry con stampa effetto coccodrillo, in vendita al prezzo di 675 sterline.

Kate Middleton con la borsa Mulberry

La mamma del bambino: "Sono senza parole"

Kate Middleton non ha fatto un plissé: anzi, divertita, ha lasciato che il bambino giocasse con la borsa mentre lei proseguiva nel suo percorso. Del resto anche lei è mamma di tre figli e il più piccolo, Louis, è diventato famoso proprio per le sue espressioni buffe e insofferenti alla disciplina reale. La madre del bambino ha poi raccontato ai giornalisti che la principessa ha detto che il bambino poteva tenerla e che lei sarebbe ripassata più tardi a prenderla. "Come se fosse una persona qualunque incontrata per strada – ha aggiunto ai microfoni di ITV – sono senza parole!" E così ha fatto: la borsetta è stata recuperata in cambio di due rose.