Tutti i tatuaggi di Lazza e il loro significato: dalla scritta sul viso alla dedica per Chopin Lazza è uno dei big in gara a Sanremo 2023. Il giovane rapper è un appassionato di tattoo. Ne ha decine su braccia, gambe, mani, collo, petto e anche sul viso.

Lazza, nome d'arte di Jacopo Lazzarini, è uno dei big in gara a Sanremo 2023. Partecipa alla competizione canora col brano in titolato Cenere. Il giovane rapper ha il corpo pieno di tatuaggi, tra cui uno molto particolare dedicato a Chopin. A questo originale omaggio si aggiungono i tattoos sulle braccia, sul collo, sul petto (la scritta "my rock"), anche nella parte interna dell'orecchio e una scritta sul viso.

La scritta "Sirio" tatuata sul viso

Tra i tatuaggi più in vista del rapper c'è sicuramente quello sul viso, posizionato al di sopra del sopracciglio sinistro, in obliquo. È una scritta: Sirio. Cosa significa? Il riferimento è a un momento specifico della vita del giovane artista, ossia la pubblicazione del suo terzo album in studio, intitolato proprio Sirio a cui ha fatto seguito un omonimo tour. Si è rivelato un disco di grande successo, tra i più venduti del 2022. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il 28enne ha spiegato che il nome si rifà ovviamente alla stella appartenente alla costellazione del Cane Maggiore, la più luminosa. "Fa un po' quello che vorrebbe fare ogni rapper: brillare più di tutti gli altri" ha specificato.

Sempre sul viso, appena sotto l'occhio destro, c'è la lettera J. Questo tattoo, assieme al groviglio di serpenti e fuoco che ha disegnati sulla mano, sono diventati i protagonisti della copertina del mixtape pubblicato dopo la quarantena e realizzato proprio in collaborazione con il tatuatore di Lazza, Mirko Sata.

I tatuaggi sul collo

Anche sul collo Lazza ha diversi tattoos. Ben visibile c'è una collana di spine con delle rose posizionata alla base del collo, proprio come fosse un gioiello con dei ciondoli. A questa si aggiungono una rosa colorata nella parte posteriore e una scritta rossa nel lato destro.

Il tatuaggio dedicato a Chopin

Benché sia un rapper, Lazza ama moltissimo anche un genere molto diverso dal suo: è un appassionato di musica classica. Tra i suoi numerosi tatuaggi ce n'è uno dedicato proprio a uno dei compositori più apprezzati di tutti i tempi, Chopin. Sulla gamba destra, all'altezza del polpaccio, spicca proprio il suo volto in primo piano. Il rapper ha scelto Chopin perché si sente in sintonia con la sua personalità malinconica.

Cosa ha tatuato Lazza sulle mani

Entrambe le mani di Lazza sono ricoperte di piccoli simboli e scritte. La scritta "Re" è in riferimento a Re Mida, il suo secondo album. C'è poi il numero 22, la sua data di nascita. Alle lettere si aggiungono tanti altri disegni: il viso di un elfo sul dorso della mano destra e la parola "mode" nel lato esterno. Sulla mano sinistra, invece, c'è un serpente in fiamme tutto attorcigliato sul dorso. Il messaggio è chiaro: le serpe devono bruciare.

Le braccia di Lazza sono ricoperte di tattoos. C'è il volto di un giullare sul lato esterno del braccio sinistro e il volto di un demone sul lato esterno dell’avambraccio, accompagnato dal volto di un cane incorniciato. sul braccio destro, invece, spiccano: uno squalo tutto nero, il numero 808, un tribale con tre cerchi, un'aquila.