Tallulah Willis in micro bikini, la figlia di Demi Moore abbina il costume ai capelli Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis, ha condiviso la sua prima foto in bikini dell’anno. Oltre ad aver dimostrato di essere icona body positive, ha anche abbinato il costume al colore dei capelli.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è entrata nel vivo e anche le temperature bollenti si fanno ormai sentire, tanto che è diventato praticamente impossibile resistere al sole nelle ore di punta. Le star lo sanno bene e, complice il fatto che sono in ferie ormai da settimane, si stanno concedendo spesso vacanze al mare e in location paradisiache, provocando l'invidia di tutti i followers che sono ancora al lavoro. Tallulah Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis, non fa eccezione e proprio di recente si è spogliata, rimanendo in costume. Sebbene si sia immortalata solo tra le mura di casa, non ha rinunciato al bikini, dando prova di essere una vera e propria icona body positive.

La foto in costume di Tallulah Willis

Tallulah Willis si gode l'estate e combatte il caldo trascorrendo le sue giornate in piscina o all'aria aperta. Naturalmente non può fare a meno di documentare tutto sui social, dove proprio di recente ha sfoggiato il suo primo bikini di stagione. La figlia di Demi Moore si è lasciata immortalare con indosso un micro costume, per la precisione un modello stampato sui toni del rosa/fucsia con il reggiseno a triangolo e un tanga sgambato con i laccetti laterali. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha scelto una nuance in tinta con i suoi capelli, apparendo glamour e impeccabile in versione balneare. Si sarà trattato solo di un caso?

Tallulah Willis è icona body positive

L'unica cosa certa è che Tallulah si è fotografata in bikini perché si "sente sexy" come ha specificato nella didascalia che accompagna il post. In passato non ha mai esitato a parlare della sua battaglia contro la dismorfofobia, un disturbo psicologico che l'ha portata a vedersi deforme anche quando non lo ì, ed è per questo che la foto in costume per lei rappresenta una grande conquista, un esempio di body positivity che tutti dovrebbero seguire, soprattutto in estate quando in molti si sentono sotto pressione a causa della propria forma fisica. Tallulah è meravigliosa e ora ha trovato anche il coraggio di dimostrarlo al mondo attraverso Instagram.