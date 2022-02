Super Bowl 2022: paillettes per Mary J. Blige, scarpe personalizzate per Eminem Le stelle dell’hip hop hanno infiammato l’Half Time Show del Super Bowl, tradizionale momento dedicato alla musica. Si sono esibiti insieme Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J Blige.

A cura di Giusy Dente

Mary J. Blige

Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Quella che si è svolta a Los Angeles tra domenica e lunedì è stata la finale dell'edizione numero 56 e ha visto trionfare i favoriti Los Angeles Rams, che hanno battuto i Cincinnati Bengals. L'evento non è rilevante solo dal punto di vista sportivo, perché è un vero e proprio show televisivo, anche musicale, seguitissimo. Come di tradizione, anche quest'anno nel primo tempo ci sono state le esibizioni di grandi star della musica. Gli ospiti di quest'anno erano grandi artisti del mondo hip hop, che sono saliti sul palco per regalare agli spettatori momenti indimenticabili: 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dog, Kendrick Lamar, Dr. Dre.

Le star dell'Half Time Show 2022

L’Half Time Show è il tradizionale momento di intrattenimento che si svolge a metà partita, da sempre destinato a qualcosa di spettacolare. Si sono esibiti nel corso degli anni artisti del calibro di Michael Jackson, Prince, Madonna, Rolling Stones, U2. Nella storia anche le esibizioni di Sting (2003), Paul McCartney (2005), Bruce Springsteen, Beyoncé (2013), Katy Perry (2015), Coldplay (2016) e Lady Gaga (2017), Maroon 5 (2019), Shakira e Jennifer Lopez (2020). Quest'anno il concerto ha visto salire sul palcoscenico del SoFi Stadium di Inglewood (California) tantissimi ospiti musicali: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar.

Mary J. Blige

Mary J. Blige unica donna sul palco

La cantante (vincitrice di nove Grammy) si è esibita in un cast tutto al maschile, circondata da ballerini. Ha indossato un due pezzi (shorts e crop top) di Dundas interamente ricoperto di paillettes argentate. Il look personalizzato è stato creato dal fondatore Peter Dundas e ha visto collaborare alla sua ideazione sia la stessa Mary J. Blige che lo stilista Jason Rembert.

Dr Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige

Lo ha abbinato a stivali bianchi alti fin sopra al ginocchio, anch'essi ricoperti di paillettes a forma di macchia di leopardo, cappello e maxi cintura. I guanti bianchi senza dita dell'outfit erano forse un tributo agli iconici guanti di Michael Jackson, che si è esibito nello stesso evento nel 1993.

Mary J. Blige

Gli ospiti dello show

Si sono esibiti durante il concerto dell'intervallo anche Eminem e Dr Dre. Il primo è salito sul palco con la sua ormai iconica felpa scura con cappuccio, abbinata a sneakers Air Jordan 3 personalizzate: monogramma E e targhetta Slim Shady. Bomber in pelle nera di Mndatory invece per il collega rapper.

Eminem

Decisamente più colorata la scelta di Snoop Dog, che ha optato per un outfit diverso ma perfettamente nel suo stile: tuta da ginnastica blu con dettagli dorati, le immancabili maxi collane d'oro, occhiali da sole e sneakers Converse bianche con lacci gialli. Outfit firmato Louis Vuitton per Kendrick Lamar. Un tocco di bianco, invece, nel look di 50 Cent, che è arrivato a sorpresa sul palco con canottiera, cintura Christian Dior e fascia sulla testa di Andre Agassi.