Stefano e Belén in un’automobile d’epoca, la foto smentisce la crisi: storia e valore della vettura Chi è la donna con Stefano De Martino su un’auto d’epoca? Sembrerebbe Belén Rodriguez. Lo scatto quindi mette a tacere le voci di crisi di questi giorni.

A cura di Giusy Dente

Lui che toglie la fede, lei che cancella la foto di coppia: ai fan di Belén Rodriguez e Stefano De Martino non sono passati inosservati alcuni movimenti alquanto strani, che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme della crisi. Ma è davvero così? L'ultima foto, a bordo di una colorata e originale autovettura, sembrerebbe smentire questa versione.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: è crisi?

Da quando un anno fa hanno riunito la famiglia, Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre apparsi innamorati e felici. I due alle spalle hanno sicuramente una storia d'amore travagliata. Si sono sposati nel 2013, sono diventati genitori di Santiago (che oggi ha 10 anni), poi si sono separati. Lei ha avuto la seconda figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese, relazione naufragata poco dopo la nascita della bambina. A qual punto la coppia si è ricongiunta: era Pasqua 2022, quando hanno ripreso a frequentarsi per poi annunciare ufficialmente il ritorno di fiamma.

A distanza da più di un anno da allora, sembrava fossero di nuovo in crisi. Così era sembrato, stando ad alcuni segnali che fan e follower della coppia avevano immediatamente captato. Lei ha cancellato da Instagram una foto di coppia, lui si è fatto fotografare senza fede nuziale al dito. Ma poi ha condiviso uno scatto che lo vede al fianco di una misteriosa donna, a bordo di un'auto d'epoca: sembrerebbe proprio Belén. Crisi già passata o mai esistita?

Quanto vale l'automobile azzurra

La foto condivisa sui social da Stefano De Martino sembrerebbe smentire la crisi con Belén Rodriguez. Secondo molti, sarebbe proprio lei la donna seduta al suo fianco. Sui social non è passata inosservata anche l'originale vettura dello scatto. È un'auto d'epoca. Sembrerebbe una Fiat 600 Jolly color azzurro mare, automobile degli anni Cinquanta-Sessanta (quando le Fiat 500 e Fiat 600 erano tra le più gettonate). Il modello è nato per volontà di Gianni Agnelli (presidente della Fiat), che voleva un'auto piccola facilmente trasportabile a bordo della sua barca.

in foto: Fiat 600 Jolly Ghia

Modelli come quello venivano chiamati "spiaggine": macchine eleganti e sofisticate, piccole, perfette per le vacanze estive e da sfoggiare nelle più rinomate località balneari e turistiche. Nel 2016 alla Monterey Car Week, importante evento automobilistico, una piccola Fiat 600 Jolly Ghia del 1961 color baby blue senza porte, con interni in vimini e capote surrey sfrangiata (come quella di Stefano e Belén) è stata venduta a 108 mila euro. Al mondo ne esistono ancora poche centinaia di esemplari.