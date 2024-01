Stefano De Martino torna da Maria De Filippi e dice addio alla cravatta: il look essenziale a C’è Posta Per Te Stefano De Martino è ospite di “C’è posta per te” nella puntata di sabato 20 gennaio. L’ex ballerino di Amici si riunisce con Maria De Filippi stravolgendo il suo “dress code” televisivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Stefano De Martino e Maria De Filippi nella seconda puntata di C'è Posta Per Te

Stefano De Martino sarà ospite nella puntata del 20 gennaio di C'è Posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. L'ex ballerino di Amici è stato accolto in modo caloroso dalla conduttrice che l'ha salutato con un affettuoso bacio. Il conduttore ha sfoggiato un look diverso da quello con cui siamo abituati a vederlo in tv, perfettamente en pedant con l'abito total black di De Filippi.

Stefano De Martino in total black a C'è Posta per Te

Nel suo primo show Stasera tutto è possibile, condotto su Rai2 nel 2019, Stefano De Martino si è fatto notare per la scelta di indossare sempre lo stesso outfit con solo lievi variazioni: pantaloni neri sartoriali, camicia bianca e cravatta, sempre legata con un fermacravatta. Nel suo secondo programma da conduttore sulla Rai, l'ex concorrente di Amici cambiava solo la fantasia delle cravatte, tutte confezionate da Marinella, una sartoria napoletana specializzata in accessori maschili.

Maria De Filippi con Stefano De Martino

In generale per tutte le sue apparizioni televisive, compresa la recente intervista a Belve con Francesca Fagnani, l'outfit elegante e classico è composto da completo sartoriale e una camicia bianca. Per salutare la sua mentore Maria De Filippi nel programma del sabato sera, al quale partecipa anche Sabrina Ferilli, De Martino stravolge il suo look optando per un total black. Ai pantaloni neri, abbina un maglione polo in lana molto casual della stessa tonalità. Un capo essenziale che costituisce comunque una "variante" nel dress code del ballerino che, dopo aver indossato per anni la calzamaglia di scena, si è trasformato in un conduttore dallo stile di altri tempi.

Stefano De Martino in Emporio Armani