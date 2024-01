C’è posta per te 2024, le anticipazioni del 20 gennaio: chi sono gli ospiti della seconda puntata Questa sera andrà in onda la seconda puntata di C’è posta per te. Nell’appuntamento del 20 gennaio con il programma di Maria De Filippi, ospiti Stefano De Martino e Sabrina Ferilli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino e Sabrina Ferilli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di C'è posta per te, programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento di sabato 20 gennaio, non mancheranno storie emozionanti e coinvolgenti. Inoltre, due nuovi ospiti saranno protagonisti della puntata. A fare una sorpresa ai loro fan saranno Sabrina Ferilli e Stefano De Martino. Vediamo le anticipazioni della seconda puntata. La prima puntata di C'è posta per te ha registrato ascolti record. È stata seguita, infatti, da 4.703.000 spettatori con il 31.1% di share.

Chi sono gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te

Stefano De Martino a C'è posta per te 2024

Gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te 2024 sono l'attrice Sabrina Ferilli e il conduttore Stefano De Martino. Come gli spettatori ormai sanno, gli ospiti si prestano a raccontare storie spesso toccanti e intense, altre volte scanzonate e divertenti. A guidare il racconto sarà come sempre la conduttrice Maria De Filippi. A consegnare la posta saranno quattro postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Intanto, sono state diffuse delle piccole anticipazioni su quanto vedremo nella seconda puntata.

C'è posta per te 2024, ospite Sabrina Ferilli

Le anticipazioni della seconda puntata del 20 gennaio

Nella seconda puntata di C'è posta per te in onda il 20 gennaio, spazio a una storia i cui protagonisti si sono sciolti in lacrime. Nei brevi video con le anticipazioni diffusi su Instagram, un uomo di nome Carmine dice a chi gli ha mandato la posta: "Piango io, non piangi tu". Maria De Filippi, tuttavia, gli fa notare che anche sua moglie – che è seduta al suo fianco – sta piangendo. La conduttrice, poi, sembra richiamarlo a una maggiore umiltà: "Tu c'è qualcosa che non fai bene nella vita o no? È tosta vivere con te". Inoltre, Maria rimarca che dovrebbe rivolgersi alla moglie con più rispetto. Nel corso della puntata, anche la storia burrascosa tra due partner, con lei che spiega orgogliosa di avere strappato tutto ciò che era di proprietà del compagno e che si trovava a casa sua. L'appuntamento è il 20 gennaio alle ore 21:20.