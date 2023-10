Spopolano gli orecchini che si sciolgono: come nascono e l’evoluzione dei gioielli gommati di Sunnei Gli orecchini Rubberized di Sunnei continuano a essere un best seller da diverse stagioni. Ecco la cronistoria degli orecchini più celebri del momento, come sono nati e la loro evoluzione.

A cura di Arianna Colzi

Gli orecchini Sunnei

Loris Messina e Simone Rizzo, i due designer di Sunnei, avevano intuito fin dal 2019 che gli orecchini Rubberized (che in italiano vuol dire gommato) potessero avere un grande potenziale. Per questo non stupisce vedere, in apertura dell'e-commerce, una timeline come quelle che vedevano sui libri di scuola che ripercorre l'evoluzione degli accessori gommati, come fossero le tappe della vita di un sovrano.

Sunnei, il brand che sfugge alle regole della moda

Sunnei è un brand che ama sorprendere. Basti pensare all'ultima sfilata milanese, durante la quale è stata presentata la collezione Primavera/Estate 2024, dove una platea di ospiti sedeva davanti alla passerella giudicando con delle palette i look che sfilavano. Una provocazione che puntava a far riflettere sul ruolo delle sfilate e degli spettatori, troppo spesso attori passivi durante gli show. Alla presentazione della collezione Autunno/Inverno 2023, il brand aveva già stupito il pubblico: la sfilata si era trasformata in una sessione di stage diving, con i modelli e le modelle che si gettavano dalla passerella in mezzo alla folla, composta dagli ospiti invitati da Sunnei.

Il pubblico vota i look alla sfilata Sunnei Primavera/Estate 2024

La comunicazione del brand asseconda questo concetto della moda partecipata, una forma di intrattenimento che deve far divertire anche e soprattutto il pubblico alle sfilate. Poche campagne promozionali e un profilo social che alimenta un'identità creativa, divertente, mai statica. Un segno distintivo che si rivede anche nell'idea alla base degli orecchini Rubberized.

Gli orecchini Rubberized di Sunnei

Come nascono gli orecchini gommati di Sunnei

Quando i piccoli orecchini a semicerchio con un rivestimento in gomma hanno debuttato nella collezione Autunno/Inverno 2020, l'idea si è trasformata un successo di stampa e pubblico. Gli accessori sono andati esauriti subito e da lì le richieste del prodotto sono sempre state altissime. La particolarità degli orecchini, interamente Made in Italy, sta nel rivestimento gommato che, come mostrato anche sui canali social di Sunnei, è realizzato interamente a mano.

Un dettaglio dalla sfilata Primavera/Estate 2024 di Sunnei

Fin dalla prima collezione, i due designer hanno ideato una palette di colori che desse vitalità all'accessorio, differenziandolo dal semplice cerchietto. La palette andava dal blu al nero, dal color crema al bordeaux. Con l'andare delle stagioni, il cerchietto è diventato il simbolo dell'identità del brand: nella collezione Autunno/Inverno 2021, è nata la versione mini dei Rubberized. Per l'estate 2022, poi, sono nati altri accessori come la collana, il piercing e l'anello Rubberized, tutti rigorosamente a forma di semicerchio con una metà gommata e sono caratterizzati da una serie di tonalità differenti

Gli orecchini gommati bicolor di Sunnei

Per la collezione Autunno/Inverno 2022, gli orecchi, realizzati sempre in ottone placcato, oro o argento, diventano bicolor. Alla parte della gommatura già colorata, i designer di Sunnei aggiungono uno schizzo colorato, che movimenta il design classico rendendoli desiderabili anche agli occhi della Gen Z. La versione bicolor, nell'ultima collezione, è arrivata anche per la versione Mini.

Orecchini Rubberized alla sfilata Primavera/Estate 2024

La versione punk dei Rubberized, un omaggio agli anni '90

Nella collezione Autunno/Inverno 2023, l'ultima uscita negli store fisici e online, la forma classica a cerchietto viene reinterpretata con le influenze punk anni '90: nascono così Tuft Rubberized. La texture e i colori si accendono, riprendendo i toni dei giochi che tanto andavano di moda nell'ultimo decennio del secolo scorso. Il semicerchio, diventato ormai bestseller del brand, riprende le creste punk amate dai giovanissimi o gli spike di gomma colorata che in tanti ricorderanno.

Gli orecchini Tuft Rubberized

Quanto costano gli orecchini di Sunnei

Ma quanto costano gli accessori Rubberized Sunnei? Gli orecchini gommati nella versione mini costano 215 euro, mentre la classica versione più grande ha un costo di 230 euro. La variante Tuft, è la più cara e costa 250 euro. Infine il ciondolo ha un costo di 280 euro, mentre l'ear cuff si aggira intorno ai 40 euro.