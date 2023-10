Solo date: uscire da soli è di tendenza su TikTok per riscoprire il valore del tempo con se stessi #solodate è l’hashtag del momento virale su TikTok. È un appuntamento con se stessi: sfida la concezione comune per cui il tempo ha valore solo in compagnia.

A cura di Giusy Dente

TikTok @chiaraasmrreal

Nell'era in cui tutto è veloce e in cui tutto esiste solo se viene mostrato sui social, inevitabilmente si viene presi da una sorta di ossessione per l'esibizionismo, per poter in qualche modo "essere visti", affinché la propria presenza al mondo venga riconosciuta. Non c'è posto per la noia, non c'è spazio per la solitudine: conta solo mostrarsi circondati di persone, sempre alle prese con qualche impegno, indaffarati, immersi nel lavoro o sempre in giro. È stato coniato anche un termine specifico: si parla di busy bragging, ossia quel fenomeno sociale per cui si tende a vantarsi di avere sempre l'agenda piena, come se questo desse maggiore valore alla propria vita soprattutto agli occhi altrui e sui social. In opposizione a tutto questo si è sviluppata una tendenza su TikTok che esalta proprio l'esatto contrario: dà valore a ritmi più lenti, ai piccoli gesti che fanno bene a se stessi e che non necessitano di avere a tutti i costi gente intorno.

Uscire da soli è di tendenza

Su TikTok è virale l'hashtag #solodate, che celebra la bellezza di uscire da soli, in compagnia di se stessi, concedendosi quindi del tempo unicamente da dedicare alle proprie passioni, a ciò che realmente si ha voglia di fare: senza gente intorno, senza obblighi sociali a cui attenersi. C'è chi opta per una cena al ristorante, chi per il cinema, chi per il museo, un pic-nic o una semplice passeggiata al parco: la scelta dell'attività è estremamente soggettiva e il bello è che si può scegliere senza dover assecondare nessuno, senza doversi adattare alle decisioni altrui.

TikTok @cikefit

Perché avere un appuntamento con se stessi

@solodate è un inno all'amare se stessi, a dare valore al tempo indipendentemente da quante persone si hanno intorno: non perché queste ultime non abbiano importanza, ma per ribadire che non bisogna essere necessariamente in due o più per stare bene. Non a caso #selflove e #selfdating solitamente sono gli hashtag che accompagnano il principale. Uscire da soli può sembrare un gesto semplice, ma non lo è.

TikTok @virgohabits

Difatti chi condivide la propria esperienza su TikTok spiega di aver a lungo evitate uscite in solitaria per un elemento in particolare: il giudizio altrui. Cosa potrebbe pensare qualcuno vedendomi a cena da sola? Cosa può dire chi mi vede al teatro senza accompagnatore? Il principio alla base della tendenza è proprio liberarsi di questi timori, che annullano la propria personalità, la appiattiscono, a vantaggio di una più libera espressione di sé e dei propri desideri.

TikTok @thatgirlmel3

I video postati con l'hashtag di riferimento hanno un altro elemento in comune: l'ammissione di aver spesso rinunciato a fare determinate cose solo perché non si era in compagnia. Può capitare: magari all'amica del cuore non piace lo stesso film che abbiamo puntato, al fidanzato non andava di provare quel determinato locale nuovo. Il trend è un incentivo a non lasciarsi sfuggire certe occasioni, a dedicarsi alle attività che piacciono (e che non è detto piacciano anche a chi ci sta intorno quotidianamente).

TikTok @caiti_mackenzie

#solodate ha attualmente quasi 400 milioni di visualizzazioni. Il trend promuove la consapevolezza e la fiducia in sé stessi, la spinta a coltivare i propri interessi e le proprie passioni, sfidando quella concezione comune per cui il tempo ha valore solo se si trascorre in compagnia. Anche la solitudine merita di essere vissuta, senza per questo sentirsi degli emarginati. Certo, accogliere i benefici dell'appuntamento con se stessi mentre lo si mostra a centinaia se non migliaia di follower, appare un controsenso. Bisogna quindi effettivamente capire dove finisce il piacere di fare qualcosa per sé e inizia il bisogno di approvazione dei fan, il bisogno di essere visti mentre si fa qualcosa.