Busy bragging, perché vantarsi di essere pieni di impegni è diventato un fenomeno sociale Avete mai sentito parlare del busy bragging? È un atteggiamento sempre più diffuso diventato un vero e proprio fenomeno sociale che consiste nel vantarsi di essere sempre occupati, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

A cura di Valeria Paglionico

Avete notato che da qualche tempo a questa parte sono sempre di più le persone che sembrano avere una vita così piena di impegni ed eventi irrinunciabili da non avere neppure una mezz'ora da dedicare a sé stessi? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una conseguenza dei ritmi sempre più frenetici della società moderna ma di un vero e proprio fenomeno sociale chiamato busy bragging. La cosa preoccupante è che nella maggior parte dei casi essere sempre occupati è sì motivo di lamentela ma anche di estremo orgoglio, come se il numero di appuntamenti presenti in agenda fosse direttamente proporzionale al proprio valore.

Cos'è il busy bragging

Cos'è il busy bragging? L' atteggiamento sempre più diffuso che consiste nel vantarsi di essere sempre occupati, nascondendo il proprio "orgoglio" dietro finte lamentele. Ad oggi avere una vita piena (soprattutto quando si parla di lavoro), senza neppure una giornata off o qualche ora da dedicare a se stessi, è motivo di grande stima da parte del mondo esterno, un modo per dimostrare quando si vale davvero. Il motivo per cui accade tutto questo? In una società in cui domina la cultura del super lavoro, solo coloro che dedicano la loro vita alla produttività aziendale e professionale vengono considerati individui di successo. Al contrario, quelli che vogliono bilanciare vita privata e lavorativa sono associati al concetto di pigrizia e per questo rischiano di risultare "poco interessanti".

Cos’è il busy bragging

I rischi del busy bragging

Nonostante la società contemporanea voglia spingerci a tutti i costi a pensarlo, avere una vita piena di impegni non implica necessariamente essere persone di successo: dietro il busy bragging possono esserci le motivazioni più svariate, dalla voglia di dimostrare ai genitori di aver raggiunto finalmente dei traguardi alla bassa autostima, fino ad arrivare al tentativo di adeguarsi a dei semplici stereotipi. Il rischio è quello di "prosciugare" le proprie energie mentali, andando incontro ad ansia, stress e addirittura problemi psicofisici. Sebbene sia ormai diventato una sorta di status symbol, il busy bragging va dunque assolutamente combattuto: il valore di una persona non si misura in base al numero di email inviate nei giorni di ferie o delle telefonate professionali che si ricevono ogni giorno. È arrivato il momento di tornare a vedere le cose nella giusta prospettiva, rendendosi conto del fatto che un simile atteggiamento non fa altro che favorire la solitudine, il malessere e lo stress.