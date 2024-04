video suggerito

Cosa sono le sexy water: rischi e i benefici dell'acqua colorata e aromatizzata secondo l'esperta La tendenza delle sexy water, bevande carine e super glamour, che spopola su TikTok può avere anche dei risvolti negativi sull'organismo, come racconta a Fanpage.it dottoressa Jessica Falcone, biologa nutrizionista dell'Ospedale San Raffaele.

Intervista a Dott.ssa Jessica Falcone Biologa nutrizionista dell'Unità Operativa Disturbi Alimentari e d'Ansia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele – Turro

A cura di Arianna Colzi

Acqua colorata

Bere almeno due litri d'acqua al giorno è una delle cose che molti di noi si dimenticano di fare ogni giorno. Tuttavia, l'acqua è una bevanda poco appetibile e "attraente": il Guardian l'ha perfino definita "noiosa". Per cercare di bere di più o comunque di farsi piacere l'acqua, su TikTok è nata la tendenza delle sexy water: sostanzialmente tante persone, soprattutto ragazze, colorano l'acqua con additivi, coloranti o integratori per renderla colorata e dunque più invitante. Sui social circolano migliaia di video di persone che, a casa, creano acque sexy anche semplicemente aggiungendo fette di limone, cetrioli, fornendo anche consigli su possibili ricette per prepararle.

Sexy Water, l'ultima ossessione fit dei social

La tendenza delle sexy water, chiamata anche pumpy water, ossia acqua pompata, potenziata, è stato lanciato dalla creator Kelly Grace Mae. Per prima questa ragazza statunitense ha iniziato a raccontare ai suoi 82mila followers come preparava l'acqua al mattino, specificando però come questa definizione romanticizzata di sexy water non le piacesse: il suo obiettivo era ed è solo quello di "aumentare l'apporto d'acqua giornaliero". Uno scopo nobile e super salutare, ma perché non riusciamo a bere acqua e sentiamo il bisogno di "pomparla" come dice Kelly Grace Mae?

L'esperta: "Si fa fatica a riconoscere la sete"

Per approfondire il fenomeno non solo sul lato sociale ma anche su quello nutrizionale e medico, abbiamo intervistato la dottoressa Jessica Falcone, biologa nutrizionista dell'Unità Operativa Disturbi Alimentari e d'Ansia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele – Turro. "Negli ultimi tempi è nata una vera e propria moda intorno al bere tanto, che è sicuramente positiva, perché restare idratati fa bene, dall'altro lato però si fa fatica a riconoscere qual è la situazione di sete e soprattutto come rendere questo bisogno appagato", dichiara la dottoressa Jessica Falcone a Fanpage.it. "L'acqua si porta da sempre dietro questo senso di fatica: anche dopo che abbiamo bevuto una bottiglietta proviamo spesso un senso di nausea, ma anche per il gusto stesso. Essendo un alimento e una bevanda che non ha sapore anche questo può creare molte difficoltà nell'assunzione, per questo bisogna insistere un po' e anche per questo sono nate le mode di colorare l'acqua o aromatizzarla".

I rischi della sexy water per l'organismo

Acque rosa e blu, cubetti di ghiaccio a forma di cuori o ricchi di fiori, frutta e addirittura glitter commestibili: l'obiettivo dell'acqua "pompata" è anche quello di creare un prodotto che sia gradevole per l'audience social, questo è innegabile. Se però riempiamo l'acqua di coloranti e integratori, il lato salutare di queste acque più attraenti scompare. "Un conto è l'acqua con foglie di menta o una fettina di cetriolo, un altro è introdurre questo tipo di sostanze. Quando si tratta di bevande colorate, magari confezionate, bisogna anche capire cosa c'è dentro, con che cosa vengono addizionate. Spesso si tratta di dolcificanti artificiali aggiunti a dei coloranti che rendono l'acqua colorata e qui abbiamo un doppio effetto: da un lato il dolcificante crea quasi una sorta di dipendenza dallo zucchero, anche se magari non c'è proprio la molecola, ma ha comunque il sapore dolce. Questa composizione quindi ci spinge a bere di più e si ripercuote anche sull'alimentazione, ovvero tendiamo a mangiare di più", sottolinea la dottoressa Falcone.

@kellygracemae its sexy water time! @Cowboy Colostrum @Pique beauty electrolytes @Sakara Life mineral drops Anima mundi happiness drops @Rainbo lions mane + lemon & mint ♬ original sound – kelly

"Collagene e zinco? Una trovata di marketing"

I coloranti, in particolare, sono le sostanze meno salutari: "Per quanto riguarda i coloranti, se c'è una concentrazione minima o sotto i livelli consentiti non accade nulla, però a lungo andare possono avere effetti negativi sull'organismo soprattuto sul fegato e sui reni, ossia gli organi che depurano poi il nostro corpo". Oltre a questi, però, il fenomeno sexy water vede il proliferare di sostanze come il collagene, lo zinco e l'acido ialuronico, aggiunti in mondo artigianale a casa o presenti nelle versioni confezionate al supermercato. Spesso queste sostanze sono presenti o vengono inserite con la promessa di un effetto positivo sulla pelle: un desiderio di molte persone che però non trova riscontri effettivi a livello scientifico in chi beve acqua arricchita da questi elementi. "Non ci sono dei benefici supportati da evidenze scientifiche dovuti all'assunzione di collagene e zinco anche come singoli integratori. Non fanno né male, né bene, semplicemente non servono: nel momento in cui le assumiamo, queste sostanze vengono poi smaltite dall'organismo. Anche l'aspetto relativo alla pelle, in realtà non è comprovato scientificamente: si tratta soprattutto di trovate di marketing da evitare".

I lati positivi della tendenza sexy water

Il proliferare di acque rosa o esteticamente piacevoli non va solo demonizzata, come sottolinea anche la dottoressa Falcone a Fanpage.it: "Mangiare e bere dev'essere anche un piacere, quindi nel momento in cui si crea del bello, automaticamente a livello psicologico si interpreta quell'alimento come positivo e buono. Poi anche preparare da soli qualcosa di buono è gratificante, però queste aggiunte che facciamo all'acqua devono essere effettivamente salutari per il nostro organismo".

Come preparare una bevanda salutare in casa

Senza ricorrere alle ricette proposte su TikTok, anche noi possiamo creare con pochi ingredienti una sexy water che sia sana e salutare e che ci invogli a bere di più, come ci suggerisce anche la dottoressa Falcone: "Il consiglio è quello di utilizzare dei prodotti vegetali naturali, quindi delle fettine di limone, foglie di menta, lo zenzero o anche spicchi di mandarino: in generale qualcosa che possa rilasciare delle sostanze aromatiche nell'acqua e che possano essere funzionali al nostro organismo. Ad esempio, lo zenzero, se si soffre di reflusso o di acidità, permette di idratarsi ma anche di risolvere questa sensazione di infiammazione. Mentre in questi casi è meglio evitare il limone e puntare sulle erbe aromatiche, come il rosmarino".

