Simona Ventura, dal costume intero al bikini scintillante: sfila in spiaggia senza filtri Simona Ventura ha dato il via alle sue vacanze da diverse settimane ma è nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. La conduttrice ha improvvisato una sfilata in spiaggia, mostrandosi con orgoglio senza filtri tra bikini scintillanti e costumi interi.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai entrata nel vivo e sono moltissime le persone che sono già partite per le vacanze, così da godersi un po' di relax al termine di un lungo anno lavorativo. Le star non fanno eccezione e da mesi sui social documentano le loro giornate trascorse tra meravigliose spiagge, gite in barca e cene in splendide location marittime. Simona Ventura è tra queste e, come molti colleghi, ha suscitato un tantino di invidia tra i fan che vedono le ferie ancora come un lontano miraggio. Nelle ultime ore la conduttrice ha dato il meglio di lei in fatto di ironia: ha realizzato un simpatico reel in spiaggia, sfoggiando due diversi costumi all'insegna del glamour.

Le vacanze "no-filter" di Simona Ventura

Simona Ventura ha dato il via alle vacanze da diverse settimane, è volata a Rimini per condurre La terrazza della Dolce Vita e sta trascorrendo le sue giornate tra mare e impegni lavorativi, anche se di primo mattino si concede sempre una corsetta per tenersi in forma. I risultati a quanto pare si vedono: la conduttrice non esita a posare in costume sui social, rivelando una silhouette impeccabile a 57 anni. Non sorprende, dunque, che in ogni foto e video in bikini non esiti ad aggiungere l'hashtag #NoFilter, a prova del fatto che, oltre a non sentire affatto il peso dell'età, non ha alcuna intenzione di ricorrere al fotoritocco perché va fiera dei piccoli segni del tempo che porta sul corpo.

Simona Ventura al mare in blu elettrico

Nelle ultime ore Simona Ventura ha ceduto alla mania dei reel, realizzandone uno in spiaggia. Sulle note del tormentone Tropicana la conduttrice si è immortalata alle prese con un cambio di costume da bagno: all'inizio balla con indosso un costume intero blu elettrico, un modello scollato e con le spalline sottili, mentre pochi secondi dopo passa a un due pezzi. Slip coi laccetti laterali e reggiseno a fascia tempestato di paillettes: Super Simo ha sfilato in spiaggia con l'ombelico in mostra e ha completato il tutto con un paio di occhiali da sole scuri. Il dettaglio che la rende ancora più bella e raggiante? Il sorriso che ha sempre stampato sulle labbra.