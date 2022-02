Sanremo 2022, Paola di Benedetto sul green carpet punta sull’intramontabile eleganza del nero Paola Di Benedetto è la conduttrice del Prima Festival. Ha sfilato sul green carpet inaugurale della kermesse canora con un elegante look total black, illuminato da gioielli preziosi.

A cura di Giusy Dente

Paola Di Benedetto in Philosophy di Lorenzo Serafini con pump Jimmy Choo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche ore all'inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2022. La kermesse canora è stata inaugurata ieri sera col tradizionale red carpet, annullato l'anno scorso a causa della pandemia. Rivedere i cantanti sfilare è stata una grande emozione, ma è stato anche un momento simbolico importante, nel segno della ripartenza. Per l'occasione, il red carpet si è tramutato in un green carpet: un tappeto d'erba, perfettamente allineato a due dei temi attuali più importanti e sentiti, cioè la salvaguardia dell'ambiente e la sostenibilità. Erano presenti in passerella proprio tutti, non solo i cantanti che vedremo esibirsi dall'1 al 5 febbraio sul palco dell'Ariston. C'era anche Paola Di Benedetto, quest'anno nelle vesti di conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2022 assieme a Ciro Priello e Roberta Capua (guarita dal Covid).

Paola Di Benedetto sfila sul green carpet

Paola Di Benedetto lavora dividendosi tra televisione e radio. I suoi esordi in tv risalgono ai tempi di Ciao Darwin, in qualità di Madre Natura. Poi ha partecipato a L'Isola dei Famosi e al GF Vip, che ha vinto (donando poi l'intero montepremi in beneficenza). Oggi è speaker di RTL 102.5 e la sua nuova avventura televisiva è il Prima Festival di Sanremo 2022. La vedremo in onda su Rai 1 fino al 5 febbraio 2022 dalle 20:35 alle 20:45, minuti dedicati a interviste, curiosità e approfondimenti prima dell’inizio della gara canora.

Paola Di Benedetto in Philosophy di Lorenzo Serafini con pump Jimmy Choo

Sul green carpet sanremese ha sfoggiato un look di gran classe. Ha indossato un semplice abito nero firmato Philosophy di Lorenzo Serafini, abbinato a pump dello stesso colore di Jimmy Choo. A completare il look, preziosi gioielli Bulgari. La collana Serpenti (caratterizzata appunto da un ciondolo a forma di testa di serpente con gemme) ha un costo che varia dai 19 mila ai 26 mila euro, a seconda del modello e delle pietre preziose utilizzate. Trucco leggero per la modella, che ha puntato su una riga precisa di eyeliner e un velo di rossetto, con capelli raccolti in un raffinato chignon alto.