Rumer Willis celebra la gravidanza con la foto da bambina: “Sarà un privilegio essere tua mamma” Rumer Willis, la primogenita di Demi Moore e Bruce Willis, è incinta e tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Per dare il via al 2023, dunque, ha condiviso una sua vecchia foto, celebrando la dolce attesa in modo speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Rumer Willis sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Derek Richard Thomas e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio della gravidanza a sorpresa sui social qualche settimana fa, condividendo degli adorabili scatti di coppia in bianco e nero con il meraviglioso pancione in primo piano. Il 2023, dunque, sarà l'anno in cui diventerà mamma e per cominciarlo con il piede giusto ha pensato bene di postare una foto di quando era piccola. La cosa particolare è che l'ha accompagnata a un messaggio toccante in cui ha parlato proprio della dolce attesa: ecco cosa ha scritto la primogenita di Demi Moore e Bruce Willis.

La vecchia foto di Rumer Willis

Nel Capodanno appena passato Rumer Willis ha avuto molto da festeggiare: il 2023 la vedrà infatti in una nuova vesta, quella di madre, e la cosa la rende impaurita ma allo stesso tempo super entusiasta. Se la mamma Demi ha festeggiato da sola a casa in total white, lei ha preferito lasciarsi travolgere dalla nostalgia rispolverando i vecchi album di foto. Sui social ne ha postata una in bianco e nero, nella quale appare felice e divertita su un'altalena, con il sorriso stampato sulle labbra, i ricciolini corti e gli occhi profondi e scuri che ancora oggi la contraddistinguono. Il bebè che porta in grembo erediterà la bellezza da lei?

Rumer Willis mostra il pancione

Rumer Willis parla della gravidanza

Ad aver attirato le attenzioni dei fan della Willis non è stata solo la foto dell'infanzia, ha anche scritto delle parole toccanti nella didascalia, facendo riferimento al fatto che è sobria da 6 anni. La futura mamma ha dichiarato: "Mando amore a Baby Rue oggi. Festeggio 6 anni di sobrietà. Inoltre non riesco ancora a credere che al momento sto cucinando una piccola persona nella mia pancia. Sono così profondamente grata per le incredibili lezioni e per i doni che sono arrivati quest'anno. Sono così grata che questa piccola anima mi abbia scelto per avere il privilegio di essere la sua mamma". Insomma, Rumer continua a essere incredula ma, nonostante ciò, non vede l'ora di dare il via a questa nuova avventura.