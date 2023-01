Demi Moore è una futura nonna trendy: il Capodanno casalingo in bianco con le ciabatte coordinate Demi Moore ha trascorso il Capodanno a casa ma non per questo ha rinunciato allo stile. Ha puntato su un luminosissimo total white con tanto di ciabattine coordinate, apparendo glamour in versione cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Tradizione vuole che il giorno di Capodanno debba essere dedicato ai party scatenati, ai brindisi in compagnia e alle cene "infinite" ma c'è qualcuno che proprio non ama seguire le convenzioni. Tra le tante star che hanno documentato sui social la spettacolare notte del 31 dicembre ce n'è stata una che ha rivoluzionato le usanze comuni. Si tratta di Demi Moore, che ha preferito trascorrere la serata a casa col suo cagnolino, preparandosi così alla futura vita da nonna. Non per questo ha rinunciato allo stile, anzi, è apparsa meravigliosa in total white con un adorabile look cozy.

Il Capodanno cozy di Demi Moore

Qualche settimana fa Rumer Willis ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio e mamma Demi Moore non ha potuto fare a meno di celebrare la lieta notizia sui social, facendo riferimento alla futura vita da nonna. Ora, sarà perché aveva intenzione di riposarsi prima dell'arrivo del bebè o perché semplicemente si è stancata dei soliti party scatenati, ma la cosa certa è che l'attrice ha trascorso il Capodanno a casa. Al motto di "Girando verso il 2023", si è mostrata alle prese con delle piroette sullo sfondo di una camera addobbata alla perfezione. L'unico che le faceva compagnia? Il chihuahua Pilaf che ha tenuto stretto tra le braccia.

Il look bianco di Demi Moore

Demi Moore in total white

Chi ha detto che trascorrere il Capodanno a casa significa rinunciare allo stile? Demi Moore ha dimostrato che si può essere sofisticate anche in versione cozy. Per accogliere al meglio il 2023 ha puntato su un luminosissimo total white, abbinando un paio di pantaloni palazzo a un maglioncino smanicato e a collo alto che ha lasciato le spalle nude. Il "tocco di classe"? Le ciabattine coordinate raso terra che le hanno permesso di ballare in totale libertà. Capelli lisci e sciolti, occhiali da vista e sorriso smagliante: l'attrice ha cominciato con serenità e comodità il nuovo anno.