Romee Strijd, l’angelo di Victoria’s Secret si sposa: quanto vale l’anello di fidanzamento coi diamanti Romee Strijd, la modella bionda nota per essere tra gli angeli di Victoria’s Secret, si sposa. Il fidanzato Laurens van Leeuwen le ha fatto la tanto ambita proposta di matrimonio, regalandole un meraviglioso anello di fidanzamento durante una vacanza da sogno: ecco quanto vale il prezioso d’oro e diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Romee Strijd è una famosa modella di origini olandesi, è diventata famosa per essere tra gli angeli di Victoria's Secret, e nelle ultime ore si è tornato a parlare di lei. Il motivo? Ha vissuto uno dei momenti più belli e romantici della sua vita, ricevendo la tanto attesa proposta di matrimonio dal fidanzato storico Laurens van Leeuwen. Naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, facendo emozionare i followers con una scena da sogno. Come da tradizione, non è mancato l'anello di fidanzamento prezioso: ecco quanto vale il gioiello d'oro e diamanti sfoggiato con orgoglio su Instagram.

La proposta di nozze da sogno della modella

La proposta di nozze ricevuta da Romee Strijd è stata estremamente romantica: si trovava in vacanza in Svizzera con il fidanzato Laurens van Leeuwen, i due l'avevano organizzata per festeggiare il loro 12esimo anniversario di fidanzamento. In occasione di un'escursione tra le montagne innevate, il ragazzo le ha poi chiesto alla top di passare il resto della sua vita insieme a lui. Dopo un iniziale momento di emozione e di shock, la risposta della modella è stata sì. I due non solo stanno insieme da oltre un decennio, hanno anche avuto un figlio nel 2020, dunque il matrimonio sarà solo una formalità e andrà ancora una volta a confermare un amore profondo e longevo.

La proposta di nozze di Romee Strijd

L'anello di fidanzamento della modella di Victoria's Secret

Se il futuro marito di Megan Fox ha puntato con l'originalità con un anello di spine che "lascia il segno" ogni volta che viene sfilato, il fidanzato di Romee Strijd ha preferito rispettare le tradizioni. Nel momento in cui ha chiesto la mano alla modella, le ha infilato al dito un anello dallo stile minimal e chic. Si tratta di un prezioso in oro bianco con un maxi diamanti incastonato, la pietra ha un taglio rotondo ed è circondata da tre pavé di diamanti su ogni lato, dettaglio che aggiunge un ulteriore tocco brillante al gioiello ma senza "rubare l'attenzione" alla pietra centrale. Secondo Apeksha Kothari, il Chief Operating Officer di Rare Carat, il valore dell'anello si aggirerebbe intorno ai 400.000 dollari, ovvero più di 351.000 euro.