Politiche di coesione

Rocio Munoz Morales cambia look: il caschetto è il taglio di capelli dell’inverno 2024 Rocío Muñoz Morales dice addio ai lunghi capelli corvini per dare il benvenuto a un caschetto super liscio.

A cura di Arianna Colzi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocío Muñoz Morales

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Politiche di coesione ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attrice Rocío Muñoz Morales cambia look per l'inverno 2024. La conduttrice ha scelto di tagliare i suoi lunghi capelli corvini abbracciando una delle tendenze più cool di questa stagione: il caschetto. La madrina dell'edizione 2022 della Mostra del cinema di Venezia ha mostrato il nuovo hair look con un selfie postato sul suo profilo Instagram.

Il nuovo taglio di Rocío Muñoz Morales

Rocio Muñoz Morales cambia look e sceglie il caschetto liscio

Jeans, gilet grigio e maglia a maniche lunghe bianca. Con questo look, Rocio Muñoz Morales si è scattata un selfie per celebrare il suo nuovo taglio di capelli. La showgirl spagnola ha detto addio ai lunghi capelli neri che abbiamo ammirato sul red carpet di Venezia per dare il benvenuto a un caschetto liscio super cool con riga laterale. Un taglio classico ma sempre elegante e di tendenza. I tratti delicati del volto dell'attrice sono evidenziati dai capelli appena sotto il mento e sopra le spalle. La mise preppy, completata da un paio di maxi occhiali da vista neri, è perfetta per far risaltare il nuovo look.

La maxi treccia di Rocio Munoz Morale a Venezia 2023

Per celebrare il caschetto Rocio Muñoz Morales ha aggiunto una descrizione al post che celebra "la libertà e la gioia": "Un po’ come una rinascita, un gesto di coraggio per me stessa, per la donna che sono e per quella che voglio continuare ad essere, un messaggio sottile ma concreto per gli altri, per il mondo." Una rivendicazione di libertà che passa anche da un taglio di capelli.

Nel selfie Rocío Muñoz Morales sfoggia anche una manicure bordeaux, uno dei colori di tendenza per questo Natale 2023. Un tocco dark senza allontanarsi dai toni delle festività.