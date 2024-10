Roberto Rossellini per il matrimonio con Kirsten Tanjucto ricicla l’abito da sposo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Roberto Rossellini e Kristen Tanjucto

Isabella Rossellini ha festeggiato, anche via social, il matrimonio del figlio Roberto Rossellini con la film maker Kirsten Tanjutco. L'attrice ha condiviso pochi giorni fa alcuni scatti delle nozze, che si sono tenute lo scorso 18 settembre, celebrando l'unione della coppia, che ha sempre scelto la privacy in dieci anni di relazione. Il matrimonio si è tenuto a Mama Farm, una splendida fattoria a Brookhaven, cittadina nella contea di Suffolk, nello stato di New York. La fattoria da 28 acri è gestita da Elettra Rossellini, sorella di Roberto, ed è stata creata dalla madre nel 2013. La coppia ha condiviso una serie di scatti nel verde, che raccontano le emozioni di un matrimonio nella natura.

I look di Roberto Rossellini e Kirsten Tanjutco

La sposa ha scelto un abito bustier con motivi floreali e una maxi gonna in tulle che sfociava in un strascico lunghissimo: un abito romantico arricchito da uno scollo a cuore e dal velo bianco impreziosito da una serie di ricami in cristallo. Anche il bouquet era semplice, in linea con l'atmosfera di un matrimonio in campagna, composto da piccoli fiori azzurri, gialli e bianchi.

Il velo con i cristalli della sposa

Il fotografo e modello Roberto Rossellini, il cui nome è un evidente omaggio al nonno, celebre regista italiano, ha invece optato per uno smoking spezzato, con pantalone sartoriale e un blazer damascato con effetti in argento e revers satinati: sotto il blazer lo sposo ha rinunciato alla camicia indossando una semplice t-shirt nera, abbinando il tutto a un paio di mocassini.

I due sposi si baciano dopo il fatidico sì

Il look di Roberto Rossellini, firmato Dolce&Gabbana, è lo stesso indossato per la sfilata del settembre 2018, quando tutta la famiglia Rossellini aveva calcato la passerella in occasione della sfilata del brand. Un legame speciale quello con la Maison italiana ribadito attraverso la scelta di indossare uno smoking scelto per un altro momento tutto in famiglia.