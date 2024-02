Roberto Bolle da piccolo, com’è cambiato l’etoile del Teatro alla Scala di Milano Roberto Bolle è uno degli ospiti di Sanremo 2024. Confrontando le foto di oggi e degli esordi, per il ballerino 48enne sembra che il tempo si sia fermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Bolle nel 1995 e nel 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il gran finale del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha voluto sul palco un artista di fama internazionale, orgoglio italiano nel mondo. Roberto Bolle sarà all'Ariston nella serata conclusiva della kermesse come super ospite, in qualità di ambasciatore della danza. Il ballerino 48enne ha saputo coinvolgere e avvicinare il pubblico alla sua disciplina, facendo appassionare persone di ogni età. Con lui la danza classica entra nel regno del pop e c'è da aspettarsi un'esibizione di grande livello. Ormai Bolle vanta una carriera quasi trentennale: risale al 1996 la nomina a primo ballerino. Da allora non ha mai smesso di danzare, aprendosi anche al mondo della tv col grande successo dello show Danza con me. Ha condiviso sui social alcune foto che lo mostrano da bambino e da ragazzo.

Le foto di Roberto Bolle da bambino

Roberto Bolle è molto riservato quando si tratta di vita privata, quindi anche sui social è poco presente. Dà priorità a contenuti che riguardano il lavoro, l'attività professionale che lo vede impegnato in giro per il mondo tra teatro, tv, serate di gala, sfilate.

Sono rare le immagini in contesti familiari o di coppia. E poche sono le foto di lui bambino, ma alcune le ha condivise sui social con fan e follower. In una sembra abbia 10-12 anni ed è quella più vecchia. Si tratta della fototessera su un documento e appare chiaro quanto abbia mantenuto nel tempo lo sguardo sereno e pulito, gli occhi profondi e limpidi, col sorriso smagliante sul viso.

Leggi anche La Rondine, testo e significato della canzone di Mango cantata da Angelina a Sanremo 2024

Sempre presente anche la folta capigliatura scura, come si nota in uno scatto del 1995 (aveva quindi 20 anni) e in una foto ricordo che lo vede assieme ad alcuni amici, tra cui il cantante Mika. Confrontando le immagini sembra che per lui il tempo si sia fermato.

Com'è cambiato Roberto Bolle, le foto da ragazzo

Siamo abituati a vederlo in abiti di scena, per calarsi nei panni del principe Siegfried (Il lago dei cigni) o di Solor (La Bayadere), per fare solo due esempi dei tanti balletti che ha portato in scena. E in sala prove è ovviamente in tuta e abiti comodi. Ma nelle occasioni importanti ha sempre sfoggiato look eleganti. È un uomo dallo stile sicuramente molto raffinato. È stato spesso presente sul red carpet, in occasione di festival o sfilate: la sua predilezione è per i colori scuri (nero o blu). Immancabili cravatta e camicia nelle occasioni più formali.

2011

Oggi 48enne, Roberto Bolle vanta un fisico scolpito. È il frutto di anni e anni di allenamento costante. È un corpo modellato a tempo di musica, a passo di danza: a vederlo sembrerebbe lo stesso di 30 anni fa. Assieme allo sport, anche l'alimentazione ha sempre avuto un ruolo importante, con una scelta molto ponderata degli alimenti.

2023