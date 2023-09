Regali, jet privati, viaggi: le tate dei miliardari raccontano su TikTok i vantaggi del lavoro Su TikTok riscuotono molto successo i video in cui le giovani ragazze che lavorano come tate per miliardari e celebrità raccontano le loro giornate.

Lavoro sì, ma con non pochi vantaggi e privilegi: è la vita di coloro che, di mestiere, fanno le tate nelle famiglie dei super ricchi. Su TikTok in moltissimi stanno raccontando come si svolge la loro quotidianità. Il lavoro consiste nell'occuparsi dei bambini: li accompagnano in piscina e in spiaggia, li aiutano coi compiti, fanno loro da guida se desiderano visitare un parco, un museo o un luogo particolare. Sono giornate fatte di tante incombenze e responsabilità, ma anche di viaggi continui in luoghi esclusivi, spostamenti in jet privati, shopping sfrenato, regali, pasti in ristoranti rinomati.

Le vite esclusive delle tate dei ricchi

Ginger Rose Smith ha 27 anni, di lavoro ha fatto la tata per una ricca famiglia reale del Medio Oriente, un'esperienza che le ha insegnato "come vivono i più ricchi tra i ricchi" ha rivelato su TikTok. Ora non fa più quel mestiere, ma cinque anni fa ha ricoperto la posizione per pagarsi gli studi, intravedendo le notevoli possibilità di guadagno. Difatti così è stato, anche al di sopra delle aspettative, soprattutto in quanto a esperienze fatte: alcune non sarebbero mai state possibili in un altro contesto. Ha raccontato di essersi stupita soprattutto delle spese folli che ha visto fare: "Andavamo a fare shopping e il negozio letteralmente chiudeva per consentirci di fare acquisti".

Ha raccontato un episodio in particolare: un viaggio al parco a tema Universal Studios Hollywood. Non solo avevano una guida personale, ma nessun altro visitatore poteva salire contemporaneamente sulle attrazioni, quando c'erano loro. "Quel giorno è stato davvero pazzesco" ha ricordato. Ha ricevuto nel corso del tempo molti regali: "Ho svuotato una delle loro stanze libere e mi hanno detto che potevo tenere tutto quello che volevo. Ho trovato una scatola piena di buoni regalo e monete per un valore di oltre 400 dollari".

Sami Jean Williams, invece, ha raccontato che del suo lavoro ciò che apprezza di più è il cibo! La sua posizione lavorativa le consente di usufruire dei migliori chef in circolazione. Difatti condivide spesso video di questi pranzi e cene con i suoi follower su TikTok. Originaria dell'Isola del Principe Edoardo (Canada), Sami ha trascorso gli ultimi due anni lavorando per famiglie di miliardari statunitensi. Questo le ha permesso di viaggiare molto: "Alcune famiglie ti portano in vacanza se vogliono che tu le aiuti" e rigorosamente a borso di jet o yacht privati.

Anche Katrina Martin ha raccontato le varie vacanze glamour che ha potuto fare, grazie al suo lavoro. Ha realizzato diversi video diventati virali, in cui ha ammesso di odiare il ruolo di tata e di apprezzarne unicamente i vantaggi: "La mia esperienza come tata è stata terribile, per usare un eufemismo, ma l'unica cosa interessante è stata che mi hanno portato con loro in una vacanza di famiglia. Siamo arrivati ​​lì con un jet privato e abbiamo alloggiato in questa villa pazzesca: non avevo mai visto niente del genere".

A soli 19 anni Valerie DaBaldo vanta già viaggi in diverse parti del mondo: è una studentessa universitaria, ma lavora come tata in estate, dunque le è capitato spesso di accompagnare in vacanza le famiglie benestanti: "Non fanno viaggi normali, è sempre il massimo. Il vantaggio più grande sono sicuramente le infinite avventure ed eventi che posso vivere: ho accesso a club e country club semplicemente essendo la loro tata".

Quanto guadagna una tata

Esclusi i regali, i viaggi pagati, i pranzi e le cene offerti, quanto guadagna effettivamente una tata? Scoprire lo stipendio per alcuni è stato sconvolgente. Rachel DiBease, originaria del New Jersey, faceva l'infermiera prima di diventare tata e ammette che il cambio di carriera ha quadruplicato il suo stipendio annuale. A suo dire negli Stati Uniti, le tate che lavorano per celebrità e clienti di alto profilo ricevono stipendi annuali che vanno da $ 75.000 a $ 175.000: da 70 a 165 mila euro insomma.