Quanto costa il profumo creato da Re Carlo ispirato ai giardini reali Highgrove Splash è il secondo profumo ideato da Re Carlo. Come suggerisce il nome, evoca l'aria che si respira nella tenuta del Gloucestershire del sovrano.

A cura di Giusy Dente

Re Carlo è un appassionato sostenitore delle cause ambientali. È stato il primo monarca a parlare di ecologia, inquinamento e sostenibilità, cercando di porre l'attenzione su questi temi che per guardare al futuro non si possono più tralasciare. Nella natura che tanto ama ha trovato l'ispirazione per realizzare un profumo: ha condensato in una boccetta le fragranze che si respirano nei giardini reali.

Re Carlo si reinventa profumiere

Il re green ha debuttato nel mondo dei profumi nel nel 2022 (quando era ancora principe di Galles) con Highgrove Bouquet, realizzato insieme alla storica Maison Penhaligon’s. È una fragranza floreale, che dimostra ancora una volta l'impegno di Carlo in nome della natura. Flaconi riciclabili al 100% e inchiostri organici, per ribadire quanto sia importante che ciascuno faccia la propria parte. All'epoca la fragranza era andata immediatamente sold-out: tutti volevano il profumo "reale".

Highgrove Splash

Il re ha bissato il successo col suo secondo profumo. Stavolta la fragranza si chiama Highgrove Splash. Il profumo è ispirato e dedicato ai giardini della tenuta reale di Highgrove, la residenza privata nel Gloucestershire del sovrano. Stavolta Carlo si è avvalso della collaborazione con il celebre brand londinese Truefitt & Hill: note agrumate, essenza di cipresso, un tocco di lavanda, balsamo di copaiba, vetiver, legno di cedro. Questa armoniosa fusione crea un viaggio sensoriale discreto, ma accattivante. Il 10% del ricavato netto dalla vendita del prodotto sarà donato alla King's Foundation. Il flacone da 100 ml costa 162 euro ed è disponibile solo nel Regno Unito: è il prezzo da pagare per capire cosa si prova a passeggiare tra il verde della tenuta reale, respirandone l'aria fresca e profumata.