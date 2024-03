Quando le casse per la musica diventano un accessorio, la tendenza a trasformare gli speaker in borse Tutto è partito da Balenciaga, che ha proposto una speaker bag progettata in collaborazione con Bang & Olufsen. Altre Maison hanno seguito l’esempio lanciandosi nell’hi-fi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Che i marchi di moda continuino a diversificare la loro offerta non è una novità, negli anni le Maison hanno aggiunto nuove categorie di prodotto al loro mercato, dagli occhiali da sole agli accessori per capelli, lanciando anche linee beauty e skincare. Ultimamente, però, i brand stanno esplorando anche un ambito molto poco inerente con il fashion system, quello tecnologico, proponendo collaborazioni con marchi di casse e cuffie: lo ha fatto Kim Kardashian, che ha realizzato assieme a beats delle auricolari declinate nei colori nude protagonisti delle sue collezione di loungewear, ma anche marchi più blasonati e meno orientati al lifestyle. È il caso di Balenciaga, che alla Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 ha proposto una cassa a forma di borsa; durante la sfilata la musica veniva suonata direttamente dall'accessorio realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen, azienda danese specializzata in apparecchi hi-fi.

La tendenza delle borse con casse integrate

La cassa portatile contenuta in una custodia tecnica a guisa di borsa è stata riproposta alla Milano Moda Uomo da Fendi. Sfoggiata da Marco Mengoni sul front row della sfilata Autunno/Inverno della Maison ha subito attirato l'attenzione. L'accessorio di forma sferica con lo storico logo della doppia F all over è apparso anche sulla passerella come proposta per la prossima stagione ed è stato creato in collaborazione con Devialet, una società di ingegneria acustica che opera all'intersezione tra lusso e tecnologia all'avanguardia.

Il prodotto, essendo della prossima collezione, non è ancora disponibile, ma si conosce già il suo valore, 2400 euro e verrà proposto in due colorazioni: marrone e tabacco con oro e grigio e nero con argento. Una tendenza, quella delle partnership con aziende tech, che ha cavalcano anche Louis Vuitton proponendo una cassa altoparlante portatile LV Nanogram declinata in tre diverse colorazioni, argento, rame e con il "Damoflage"ideato da Pharrell Williams. Il pezzo è arricchito da un gancio rimovibile in modo da poter essere attaccato a una borsa o a un passante per cintura, sottolineando il suo status singolare di accessorio di moda portatile e tecnologicamente all'avanguardia.

