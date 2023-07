Quando finiscono i saldi estivi 2023: le date degli ultimi sconti regione per regione Amanti dello shopping, occhio al calendario: i saldi hanno durata diversa a seconda delle regioni di riferimento. Il calendario completo con tutte le date.

A cura di Beatrice Manca

I saldi estivi sono iniziati ormai qualche settimana fa in tutto il territorio nazionale, sia nei negozi fisici che sulle piattaforme online. Se però volete ancora approfittare dello shopping a prezzi scontati per comprare in saldo una borsa per il mare oppure un abito estivo di tendenza, occhio al calendario: ogni regione d'Italia ha una diversa data per la fine delle svendite. In alcune città finiranno dopo Ferragosto, in altre invece dureranno fino a settembre: la guida completa regione per regione.

Saldi estivi 2023, le date di fine sconti regione per regione

Quest'anno il calendario dei saldi ha scelto un'unica data di inizio, il 6 luglio 2023, adottata in quasi tutta Italia con poche eccezioni. La data di fine invece è molto mobile e varia tra agosto e settembre. I primi a terminare saranno i negozianti del Lazio e della Liguria, il 16 agosto, mentre gli ultimi saranno i commercianti della Basilicata. Qui il calendario completo:

Abruzzo: 6 luglio – 31 agosto

Basilicata: 6 luglio – 2 settembre

Provincia di Bolzano: 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) – 11 agosto (15 settembre nei comuni turistici)

Calabria: 6 luglio – 30 agosto

Campania: 6 luglio – 30 agosto

Emilia Romagna: 6 luglio – 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 16 agosto

Liguria: 6 luglio – 16 agosto

Lombardia: 6 luglio – 30 agosto

Marche: 6 luglio – 31 agosto

Molise: 6 luglio – 31 agosto

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 30 agosto

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 31 agosto

Provincia di Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

Umbria: 6 luglio – 31 agosto

Valle D’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

Veneto: 6 luglio – 30 agosto

I consigli per acquistare alla fine dei saldi

Alcuni negozi ‘rinforzano' gli sconti man mano che ci si avvicina alla fine per spingere la clientela a fare acquisti e quindi liberare gli scaffali in vista dell'assortimento invernale. Non sempre però conviene aspettare proprio gli ultimi giorni per fare compere: spesso le taglie che ci interessano, o i capi che avevano adocchiato, a quel punto non saranno più disponibili. In ogni caso, per evitare truffe, è bene seguire poche semplici regole: controllare bene il prezzo di partenza e verificare prima se sarà possibile effettuare i cambi. I negozianti inoltre sono tenuti a esporre il cartellino che indica il vecchio prezzo, la percentuale dello sconto e il prezzo finale: se mancano queste informazioni prestate attenzione a cosa state comprando. In ogni caso, farsi prima una lista di cosa ci serve davvero è sempre un ottimo sistema per non lasciarci trascinare dall'entusiasmo dello shopping compulsivo.