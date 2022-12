Quali sono i nomi per bambini più diffusi in Italia: nel 2022 Leonardo e Sofia sono ai primi posti State per avere un figlio ma non sapete come chiamarlo? L’Istat ha rilasciato la classifica dei nomi più diffusi dell’anno in Italia, dando prova del fatto che Leonardo e Sofia sono le scelte più alla moda del momento.

A cura di Valeria Paglionico

La nascita di un bambino è sempre un'esperienza magica ed emozionante per un coppia, è proprio a partire da quel momento che si capisce cos'è davvero l'amore incondizionato e che ci si comincia a considerare una famiglia. Spesso, però, i genitori non si trovano in accordo sul nome da dare al bebè. C'è chi segue la tradizione di famiglia, chi preferisce affidarsi alle mode e chi opta per qualcosa di esotico: la cosa certa è che ogni anno ci sono dei nomi che risultano essere gettonatissimi. La classifica appena pubblicata dall'Istat ha dato dei risultati decisamente chiari: esistono due nomi in particolare che hanno spopolato negli ultimi mesi.

I nomi per bambini più gettonati dell'anno

L'Istat ha pubblicato il rapporto annuale su "Natalità e fecondità della popolazione residente", i dati fanno riferimento al 2021 e indicano quali sono i nomi per bambini più diffusi a livello nazionale. Si parte dai maschi e, sebbene ci siano pochi cambiamenti rispetto al 2020, non mancano le sorprese. In Italia il nome per bambini più diffuso è in assoluto Leonardo, che mantiene il primato da ben 4 anni, ovvero dal 2018 a oggi. Al secondo posto, invece, è salito Alessandro (che rispetto allo scorso anno ha guadagnato una posizione), mentre la new entry sul podio è Tommaso, nome che è riuscito a "spodestare" Francesco (finito al quarto posto).

I nomi per bambine più diffusi

Nella seconda parte del rapporto si passa ai nomi delle bambine femmine e anche qui non ci sono grossi cambiamenti rispetto al 2020. A mantenere la prima posizione è il nome Sofia, ancora una volta il più diffuso a livello nazionale. In seconda e in terza posizione c'è stato uno "scambio": Aurora è salita, mentre Giulia è scesa sull'ultimo gradino del podio. Al quarto posto, invece, rimane stabile Ginevra. I dati Istat, inoltre, rivelano che i nomi che vanno di moda vengono usati soprattutto dai genitori del centro nord, mentre al sud e sulle isole sono molto gettonate anche le scelte legate alla tradizione regionale, come Antonio in Campania e Basilicata.