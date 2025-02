Cosa significa Tove, il nome della figlia di Lily Collins nata con maternità surrogata

video suggerito

Lily Collins e il marito Charlie McDowell hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Tove Jane McDowell, nata grazie a un percorso di gestazione per altri.

A cura di Arianna Colzi

Lily Collins e la figlia Tove

L'attrice Lily Collins, conosciuta da molti per il suo ruolo in Emily in Paris, è diventata mamma per la prima volta. La bambina, Tove Jane McDowell, è la prima figlia di Collins e del marito, lo sceneggiatore e regista Charlie McDowell: i due sono sposati dal 2021. Scopriamo qual è il significato del nome Tove.

Il significato del nome della figlia di Lily Collins

Tove è un nome femminile di origine scandinava e norrena, ovvero quella dei miti appartenenti alla cultura dei popoli germanici della Scandinavia e dell'Islanda. Tove, infatti, deriva dall'antico nome norreno Tófa, che significa amata e bella. La coppia ha trascorso la luna di miele proprio nei Paesi scandinavi, per la precisione in Norvegia e Svezia. Collins, poi, ha raccontato che i due hanno comprato anche una casa a Copenhagen in Danimarca.

La prima foto di Tove McDowell postata dalla madre Lily Collins

Charlie McDowell risponde ai commenti degli haters sui social

La piccola è nata grazie a un percorso di gestazione per altri, motivo per cui Collins ha ringraziato pubblicamente, sul suo profilo Instagram, tutti coloro che l'hanno aiutata lungo il percorso di maternità surrogata. Si tratta di una pratica medica perfettamente legale negli Stati Uniti, anche se purtroppo ancora troppo spesso criticata. Proprio le critiche inopportune ricevute sotto al post Instagram che annunciava l'arrivo della piccola hanno spinto Charlie McDowell a intervenire con un commento:

"Grazie per tutti i messaggi gentili e l'affetto. Siamo felicissimi e molto grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sulla maternità surrogata e sul nostro percorso per avere un bambino, va bene non essere esperti di maternità surrogata. Va bene non sapere perché qualcuno potrebbe aver bisogno di una madre surrogata per avere un figlio. Va bene non conoscere le motivazioni di una madre surrogata, a prescindere da ciò che si pensa. Così come è giusto passare meno tempo a spargere parole d'odio nel mondo, soprattutto nei confronti di una bellissima bambina che ha portato molto amore nella vita delle persone. Per ora è tutto, perché ha appena fatto la cacca e devo cambiarle il pannolino".