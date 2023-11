Polemica su Emily Ratajkowski: pioggia di critiche per la foto con i jeans extra large Emily Ratajkowski è stata accusata di fatshaming dopo aver pubblicato sui social una fotografia in cui appare con indosso un jeans extra large.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emily Ratajkowski | Foto Le Monde

La modella Emily Ratajkowski è finita nella bufera per uno shooting pubblicato sui social che non è piaciuto agli utenti di Instagram. Dopo aver condiviso alcune immagini del servizio di copertina per M Magazine, l'inserto del quotidiano francese Le Monde, la modella è stata attaccata e accusata di fatshaming.

Emily Ratajkowski accusata di fatshaming

Emily Ratajkowski, l'emblema del corpo magro e conforme, è stata duramente attaccata su Instagram per aver posato in un servizio di moda con un paio di pantaloni plus-size, il tutto rimarcando con il braccio aperto lo spazio che manca per riempire il capo extra large. Secondo gli utenti una scelta poco delicata, al limite della grassofobia, anche considerato che, negli anni passati, Ratajkowski si era esposta sul tema della body positivity pubblicando un libro intitolato My Body. Nel saggio autobiografico, diventato uno dei New York Times Bestseller, la modella raccontava le difficoltà di una vita (la sua) passata a essere stata giudicata per via del suo corpo e tutte le difficoltà derivanti dall'essersi vergognata del suo aspetto.

La foto sui social con i commenti degli utenti

"I designer non realizzeranno abiti plus size finché a indossarli saranno solo persone magre per fotografie dove risultano eccentriche", si legge tra i commenti. Altri fanno riferimento al libro e alle posizioni di Ratajkowski sulle diversità dei corpi. Attualmente, né la modella né il giornale hanno rilasciato dichiarazioni in risposta alle critiche ma non si esclude che questo potrebbe accadere nelle prossime ore.

Leggi anche Emily Ratajkowski abbandona i capelli lunghi e debutta col caschetto