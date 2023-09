Polemica per il make up di Irina Shayk: il volto è tumefatto Il brand inglese Mowalola ha riprodotto con il make up i segni di una violenza: la bufera sui social ha costretto la designer a scusarsi.

A cura di Arianna Colzi

Irina Shayk alla sfilata Mowalola

Si è scatenata una forte polemica social durante la Fashion Week di Londra che ha coinvolto Irina Shayk. La top model modella ha sfilato per il brand Mowalola con un make up decisamente di cattivo gusto: il brand, infatti, è stato criticato non solo per aver fatto sfilare in passerella modelle con un volto pieno di lividi, tumefatto, ma anche per la scelta di utilizzare la bandiera dell'Arabia Saudita nella collezione Primavera-Estate 2024. Inoltre, anche un'altra t-shirt avrebbe scatenato polemiche social: quella raffigurante il volto di Cristo con la corona di spine.

Mowalola, il brand scatena le polemiche a Londra

Sui social il pubblico non ha gradito la scelta di optare per un make up che rimandi ai segni di una violenta aggressione, che potrebbero essere disturbanti anche e soprattutto per le donne che hanno subito violenza. Non è stato criticato solo il brand inglese, però, ma anche la modella 37enne, che lo aveva scelto anche per il red carpet di Cannes lo scorso maggio. Shayk infatti è stata anche criticata per aver accettato di indossare una t-shirt con il volto di Tupac, il rapper accusato di violenza sessuale e poi condannato nel 1995.

Irina Shayk a maggio 2023 a Cannes in Mowalola

La designer nigeriana si è scusata per il make up decisamente fuori luogo Chiara Ferragni: week end in Svizzera con un look da 15mila euro e per gli altri pezzi della collezione che hanno sollevato polemiche sul web: non sono mancate, infatti, forti prese di posizioni su X (Twitter, ndr) dove gli utenti hanno condannato la scelta di simulare una violenza attraverso il make up in una collezione chiamata "Crush", termine inglese che significa schiacciare.