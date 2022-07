Phoebe Dynevor, l’attrice di Bridgerton è irriconoscibile con i capelli scuri e i tatuaggi La Daphne di Bridgerton fuori dal set sfoggia un nuovo look, più dark e underground. Ecco le foto della trasformazione di Phoebe Dynevor.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @phoebedynevor

I capelli scuri, la frangetta sugli occhi, pantaloni cargo e occhiali alla Matrix: scorrendo le nuove foto di Phoebe Dynevor quasi si fatica a riconoscere l'attrice che interpreta Daphne Bridgerton nel famoso period drama di Netflix. Che ne è stato dei morbidi capelli ramati e dei look romantici? Il nuovo look dell'attrice ha acceso il gossip tra i fan: è un addio alla serie cult Bridgerton prima della terza stagione?

La trasformazione di Phoebe Dynevor dopo Bridgerton

Phoebe Dynevor ha conquistato milioni di fan interpretando il personaggio di Daphne nelle prime due stagioni di Bridgerton: se nella serie indossa perfettamente i look pastello di inizio Ottocento, ma fuori dal set ama la comodità di look sportivi e dettagli rock. Fino a questo momento ha mantenuto non ha mai cambiato radicalmente stile: ha mantenuto i capelli rossi giocando con schiariture più bionde e cambiando taglio, ma adesso sembra pronta per un nuovo capitolo.

Il look di Phoebe Dynevor fuori dal set

L'attrice infatti si trova a New York e sui social ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio. Tra le foto spunta un suo ritratto con un nuovo taglio di capelli, più corti e in un inedito castano freddo, con la frangia sfilacciata. Non solo: ha detto addio agli abiti semplici e colorati per sfoggiare un look underground con top nero e pantaloni cargo, completato da occhiali da sole sottili anni Novanta. Le ragioni del cambio look? Secondo i fan si tratta di esigenze di copione: il nuovo stile potrebbe indicare un nuovo ruolo. I tatuaggi che mostra nelle foto potrebbero essere un indizio in questo senso. La domanda ora è: la rivedremo nella terza stagione di Bridgerton o il taglio di capelli significa che è pronta a lasciarsi quel capitolo alle spalle?