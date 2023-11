Perché tutti parlano di Jared Leto con la tuta arancione in cima all’Empire State Building Jared Leto ha conquistato l’Empire State Building: ecco la nuova impresa dell’avventuroso cantante e attore, fatta per un motivo importante.

A cura di Giusy Dente

Jared Leto

Poteva, uno come Jared Leto, annunciare il nuovo tour della sua band in un modo convenzionale? Certo che no. Il frontman dei Thirty Seconds To Mars ha stupito con un'impresa che ha dell'eccezionale e che ha immediatamente catalizzato l'attenzione. Oggi le sue foto stanno facendo il giro del mondo: tutti sono rimasti impressionati, ma per i fan del cantante non è stata una sorpresa, perché sanno benissimo che il loro beniamino non è affatto nuovo alle arrampicate pericolose.

Jared Leto scala l'Empire State Building

Jared Leto ama gli sport estremi, in particolare le arrampicate. Muri, rocce e non solo: ha provato di tutto, anche la facciata di un hotel a Berlino e una grossa roccia di Punta Caroddi. Si è arrampicato persino su una facciata del Castello Sforzesco di Milano, a mani nude e senza protezione né alcun attrezzo per aiutarsi. Lo ha fatto questa estate, per promuovere il nuovo album dei Thirty Seconds to Mars. A distanza di qualche mese è passato al livello superiore di difficoltà. Il cantante e attore (ha vinto l'Oscar per la magistrale interpretazione in Dallas Buyers Club) è diventato la prima persona a scalare legalmente l'Empire State Building di New York.

Il grattacielo ha ben 102 piani: è alto 380 metri (443 metri se si tiene conto della sua antenna). Li ha scalati tutti arrivando fino in cima, spiccando con una tuta arancione brillante e ovviamente munito di un'imbracatura e una corda. Ha accettato la sfida per promuovere l'imminente tour mondiale della sua band: il ritorno sulle scene dei Thirty Seconds To Mars è attesissimo. La prima data è prevista a Buenos Aires nel marzo 2024: il Massive Seasons 2024 World Tour segnerà il ritorno della band dopo cinque anni di assenza.

Al programma Today della NBC, Jared Leto ha confidato: "Ero più eccitato che nervoso a dirti la verità. Ma devo essere onesto, è stato molto difficile. È stato molto più difficile di quanto pensassi. La resistenza che ci voleva nera tantissima".

Ovviamente, ne è valsa la pena: "Guardare il sole sorgere sulla città ha significato moltissimo per me. Fin da quando ero bambino, New York rappresentava il posto in cui andare per realizzare i tuoi sogni. Sono arrivato in cima e ho visto mia madre nella finestra dell'ottantesimo piano, ed è stata una bella sorpresa".