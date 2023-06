Jared Leto si arrampica sul Castello Sforzesco di Milano: la scalata a mani nude e senza protezione Jared Leto, appassionato di arrampicata, dopo l’intervista a Radio Deejay durante la quale aveva confessato di avere voglia di arrampicarsi, ha scalato una facciata del Castelo Sforzesco di Milano. L’attore era a mani nude e senza alcun attrezzo o protezione.

A cura di Gaia Martino

Jared Leto dopo l'intervista con Linus ai microfoni di Radio Deejay, si è arrampicato sul Castello Sforzesco di Milano davanti a numerosi fan accorsi per scattarsi un selfie con lui. Sui social circola il video che mostra la scalata dell'attore e cantautore, a Milano ieri per promuovere il nuovo album dei Thirty Seconds to Mars.

La scalata di Jared Leto sul Castello Sforzesco

Ai microfoni di Radio Deejay ieri ha raccontato di essere appassionato di sport avventurosi, si legge sul sito ufficiale della radio, e così avrebbe deciso di lasciare il segno anche sul grande complesso fortificato situato nel centro di Milano. "Ho bisogno di arrampicarmi, dovrei trovare un palazzo da scalare anche qua a Milano", le parole. Jared Leto è solito arrampicarsi con l'amico Alex Honnold, le sue parole al riguardo: "Proprio ieri nei ricordi del telefono c’era una foto di 8 anni fa, il giorno in cui ci siamo incontrati. Abbiamo scalato insieme in più occasioni, una delle ultime al Parco nazionale di Yosemite in California". Dopo l'intervista radiofonica, non ha perso tempo per improvvisarsi e scalare un nuovo muro. Si è reso protagonista di una salita improvvisata, senza l'attrezzatura necessaria, vestito con una t shirt e un jeans nero, senza alcuna protezione addosso.

Le arrampicate improvvisate di Jared Leto

Per Jared Leto è ormai un classico arrampicarsi su muri o rocce pericolose. L'attore di Morbius e House of Gucci la settimana scorsa scalò la facciata dell'hotel nel quale pernottava, a Berlino. Condivise lui stesso il video su Instagram lasciando di stucco i followers. Anche in Sardegna si arrampicò su una grossa roccia di Punta Caroddi, nella Cala Goloritzè, e si scattò un selfie da un punto a strapiombo sul mare. In quella occasione però, era munito di casco, attrezzi per impalcatura e magnesite sulle mani per non rischiare scivolare.