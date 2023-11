Perché su TikTok sta spopolando un mini forno giocattolo Su TikTok è partito un trend che riguarda una piccola cucina versione giocattolo. Il dettaglio curioso riguarda quello che esce dal fornetto e che non ha nulla a che fare con il pane.

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il forno giocattolo che spopola su TikTok

Con l'avvicinarsi del Natale, i bambini iniziano a chiedere i giocattoli che vorrebbero da Babbo Natale. Su TikTok sta spopolando un mini forno giocattolo per fare il pane che però non fa il pane. Sembra una contraddizione, ma il gioco per bambini più virale delle ultime settimane "sforna" un altro oggetto che poco ha a che fare con la cucina.

La mini cucina giocattolo

Il gioco per bambini che spopola su TikTok

Il giocattolo si chiama Cookeez Makery ed è l'ideale per tutti i piccoli che vogliono iniziare a divertirsi con la cucina. Il mini forno è già diventato virale anche in Italia, dopo aver spopolato negli Stati Uniti. Ma cos'ha di così speciale da aver stupito diversi creator?

La preparazione dei peluche

Il mini forno dovrebbe dare vita a un peluche. In sostanza, mischiando delle polveri e chiudendo il forno per qualche minuto, il giocattolo dovrebbe magicamente dar vita a un pupazzo a forma di cane, gatto o coniglio. Gli ingredienti e gli strumenti per questa ricetta particolare sono già contenuti nel giocattolo.

Leggi anche Truccarsi prima del parto per apparire perfette sui social: il trend virale su TikTok

La confezione del Cookez Makery

La ricetta più virale di TikTok

Le polveri vengono mischiate con dell'acqua aggiunta con un piccolo misurino giocattolo. Una volta amalgamato il tutto fino a farlo diventare una piccola pallina, si modella dentro allo stampino presente nella confezione. Poi, l'impasto viene tolto dallo stampino e messo dentro il fornetto giocattolo.

L'impasto è pronto: manca solo il peluche

Dopo aver girato una sorta di manopola, basterà aspettare 1 minuto e mezzo per attendere il peluche pronto. Una volta aperto il mini fornetto effettivamente compare un piccolo pupazzo (addirittura parlante), suscitando una certa sorpresa e tanti commenti su TikTok. Se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, c'è un trucchetto.

Il peluche realizzato dal forno giocattolo

Il mini forno ha, al suo interno, una sorta di ascensore che permette di nascondere l'impasto e far apparire magicamente il peluche, già contenuto nella parte inferiore del giocattolo. La cosa curiosa è che il pupazzo ha una forma schiacciata, che ricorda molto quella di una brioche o di alcuni tipi di pane.