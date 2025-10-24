Perché Paola Iezzi si è vestita da cameriera al primo Live di X Factor: “Dal frustino allo spolverino”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Adesso sì che la gara si fa interessante: è andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025, dunque si è entrati nel vivo di questa edizione del talent show, che puntata dopo puntata porterà a decretare un vincitore. Il sogno è cominciato per 12 concorrenti, tre in ciascuna squadra: quella dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Per uno di loro il sogno, però, si è già infranto: la prima puntata, infatti, si è chiusa con l'eliminazione dei Coopper Jitters, unica band arrivata ai Live scelta da Achille Lauro. La gara canora è stata accompagnata dalla conduzione di Giorgia, con gli immancabili commenti e siparietti tra i quattro giudici, che sono tra di loro particolarmente affiatati. Paola Iezzi sembra che anche quest'anno abbia intenzione di stupire coi suoi look della diretta.

Il look di Paola Iezzi

Paola Iezzi per il primo Live di X Factor 2025 ha scelto una mise originale e inaspettata. È entrata in studio vestita da cameriera! Impossibile non riconoscere immediatamente quella uniforme in black&white, declinata in chiave sexy, con gioco di trasparenze sulla camicetta dai maxi polsini e con tanto di cuffietta e grembiulino candidi sulla gonna a matita, aderente sui fianchi.

La cantante, che ai Live ha portato con sé in squadra Mayu, Rob e Viscardi, ha voluto rendere l'outfit davvero credibile. Ecco perché lo ha completato con un oggetto effettivamente usato quando si fanno le pulizie, per spolverare. Ovviamente, non è passato inosservato e Giorgia l'ha subito punzecchiata, facendo riferimento agli oggetti portati in studio l'anno scorso. Nella precedente edizione, infatti, la giudice si era divertita con manette e frustini, optando per look dal tocco bondage.

"Sono armata di spolverino perché è passato un anno" ha detto Paola scherzando, ironizzando sulla polvere accumulata in studio e forse anche nel pubblico, da abituare a nuovi concorrenti e a una nuova edizione piena di talenti. C'è da fare pulizia, quindi: via il passato e porte aperte sulle novità di quest'anno. "E siamo passati dai frustini agli spolverini" le ha fatto eco Giorgia. "Gabbani non lo spolvero, lo vado a baciare" ha concluso, per segnare il debutto ai Live del collega, alla sua prima esperienza in un talent. Quest'anno a lui il compito di sostituire Manuel Agnelli. Da brava cameriera, a un certo punto ha tirato fuori pure un vassoio di pasticcini.