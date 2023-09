Perché la regina Matilde del Belgio può vestirsi di bianco quando incontra il Papa Matilde del Belgio è una delle poche donne al mondo che può non vestirsi di nero dinanzi al papa. Il motivo? Gode del cosiddetto “privilegio del bianco”.

Matilde del Belgio

Giovedì 14 settembre la regina Matilde del Belgio è arrivata al Palazzo Apostolico del Vaticano con suo marito, re Filippo, per incontrare Papa Francesco. Per la coppia è stata la seconda visita in Vaticano quest'anno: si erano recati a Roma anche in occasione dei funerali di Benedetto XVI, lo scorso gennaio. Durante l'udienza, durata circa 20 minuti, i reali e il pontefice hanno discusso della guerra in Ucraina e di un comune impegno per la pace. Al termine, hanno incontrato anche il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati e l'arcivescovo Paul Richard Gallagher negli uffici della Segreteria di Stato.

Il dress code delle udienze col papa

Il tradizionale protocollo vaticano prevedeva un tempo he le donne si vestissero di nero e con abiti a maniche lunghe, per le udienze papali ufficiali. Questa usanza è stata resa facoltativa negli ultimi decenni, in cui il dress code si è fatto meno rigido. L'anno scorso, quando la principessa Charlene di Monaco ha incontrato papa Francesco, ha scelto un velo nero. Total black anche per Melania Trump nel 2017, con un outfit monacale tradizionale. Bianco, invece, per Rania di Giordania l'anno scorso, che così vestita non ha infranto le regole: per lei e la regina Matilde del Belgio, infatti, valgono norme diverse.

La regina in total white con velo di pizzo

Perché la regina del Belgio si è vestita di bianco

I membri della famiglia reale belga sono cattolici e nel Paese quasi il 50% dei belgi si identifica allo stesso modo. La regina Matilde del Belgio è una delle poche donne al mondo che può vestirsi di bianco dinanzi al papa, anziché col consueto nero. Lei per un'udienza privata ufficiale in Vaticano può sfoggiare il bianco proprio in quanto regina cattolica.

La regina del Belgio

Gode infatti del cosiddetto "privilège du blanc", un privilegio papale attualmente concesso solo ai reali cattolici di Spagna, Lussemburgo, Belgio e Monaco, nonché a Casa Savoia. La regina ieri ha puntato sul total white: tubino Meer Couture con cintura sottile in vita, scarpe Giorgio Armani e velo di pizzo poggiato sul capo.