Perché la principessa Charlotte potrebbe diventare Duchessa di Edimburgo Dopo la morte della regina Elisabetta II la piccola Charlotte potrebbe diventare Duchessa di Edimburgo. Il motivo di questa scelta rivoluzionaria? Il nuovo re Carlo vuole snellire la Royal Family.

A cura di Valeria Paglionico

L'assetto della Royal Family è stato drasticamente rivoluzionato da quando la regina Elisabetta II è morta lo scorso settembre. Oltre a Carlo diventato re col nome di Carlo III, anche gli altri membri di casa Windsor hanno ottenuto dei nuovi titoli, da Camilla regina consorte a William e Kate Duchi del Galles. Cosa dire, invece, dei principini? Per loro al momento sembra non essere cambiato nulla, anche se si sono ritrovati a vivere un momento non poco stressante tra il lutto in famiglia e il recente trasferimento ad Adelaide Cottage. Stando alle indiscrezioni, però, pare che la piccola Charlotte potrebbe presto "salire di grado":

Charlotte erediterà il titolo del principe Filippo?

Fino a poco più di un anno fa il ducato di Edimburgo apparteneva al principe Filippo, il marito della regina Elisabetta II deceduto nell'aprile del 2021. A chi è andato oggi il suo titolo? Al momento non sarebbe stato ancora assegnato. Secondo molti il più vicino al riconoscimento sarebbe sempre stato il principe Edoardo, il fratello minore di re Carlo, figlio di Filippo, al quale, però, non è stato comunicato ancora nulla. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, il nuovo sovrano vorrebbe cambiare le carte in tavola e riservare il titolo alla nipote, la principessa Charlotte. Così facendo, si renderebbe omaggio alla defunta sovrana, che al fianco del marito era stata Duchessa di Edimburgo (prima di salire sul trono).

William con George, Charlotte e Louis

Charlotte potrebbe essere rivoluzionaria

Attualmente Charlotte è terza nella linea di successione al trono inglese, viene infatti dopo il papà William e il fratello George. Darle il titolo di Duchessa di Edimburgo sarebbe un simbolo del fatto che la monarchia si sta modernizzando: la principessa sarebbe infatti la prima donna a non fare un passo indietro di fronte agli uomini, ottenendo uno dei riconoscimenti più alti di casa Windsor nonostante la tenera età. In questo modo re Carlo non solo riuscirebbe a snellire la famiglia reale ma darebbe anche un peso maggiore alla linea diretta di successione. Il principe Edoardo, però, non sarebbe stato "dimenticato": a corte si sta pensando di insignirlo con un altro titolo ma meno prestigioso.