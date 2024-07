video suggerito

Perché gli adolescenti sono tanto attratti dai social media Per quale motivo gli adolescenti sono sempre più attratti dai social media, tanto da non poter vivere la quotidianità senza scrollare il feed di una delle loro piattaforme preferite? Ecco la rivelazione scientifica.

A cura di Valeria Paglionico

I social media hanno ormai invaso ogni aspetto della nostra quotidianità, tanto che farne a meno ad oggi sembra essere una vera e propria utopia. Se da un lato, però, gli adulti "ricordano" ancora com'era il mondo senza internet, per gli adolescenti servirsi dello smartphone per ogni aspetto della loro vita è l'assoluta normalità. Stando a dei sondaggi condotti da Pew Internet e American Life Project, il 95% dei teenager ha accesso a uno smartphone e il 45% lo usa quasi costantemente, considerandolo un accessorio essenziale per la quotidianità. Per quale motivo i giovanissimi sono così tanto attratti dai social? A spiegarlo è stato il dottor Sanjay Gupta: ecco cosa ha rivelato.

Come vengono usati i social dagli adolescenti

YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, Reddit, Pinterest e Tinder: ormai esistono piattaforme social di ogni tipo e per ogni esigenza, tanto che si potrebbe tranquillamente rimanere a casa 24 ore su 24 continuando lo stesso ad avere delle interazioni sociali. Per quale motivo questo scenario sembra essere sempre più realistico, soprattutto quando si parla degli adolescenti? Le esigenze di sviluppo dei ragazzini si sposano bene con ciò che i social media offrono: danno la possibilità di fare amicizia, di scoprire la propria identità, di informarsi e di stabilire il proprio status sociale. Come se non bastasse, sono l'ideale per intrattenersi e per connettersi con le persone che hanno i propri stessi interessi. Sebbene per le vecchie generazioni questo modo di comunicare risulti isolante, in verità per gli adolescenti d'oggi non è affatto così. Non conoscono un mondo senza social media, sono cresciuti vedendo le star raccontare la loro vita con foto e Stories, sono cresciuti vedendo persone comuni diventare celebrità semplicemente grazie a un'idea virale.

I benefici e i rischi dei social per i teenager

L'adolescenza è un'età in cui il cervello non è ancora completamente sviluppato, soprattutto la zona della corteccia frontale, quella responsabile delle decisioni, degli impulsi, dei giudizi. È per questo che, complice il fatto che il feed viene personalizzato attraverso un algoritmo che analizza le proprie preferenze, per i teenager risulta molto più difficile staccarsi dai social rispetto agli adulti. I benefici? Sono sempre sul pezzo, decisamente più informati rispetto alle precedenti generazioni (la cosa li aiuta anche a portare a termine con più facilità i loro progetti scolastici). Dall'altro lato, però, la condivisione di informazioni personali online (numero di telefono, indirizzo, password) potrebbe esporli a dei potenziali rischi. I genitori, dunque, farebbero bene a monitorare i movimenti online dei propri figli, evitando però di imporgli delle restrizioni eccessive sull'uso dello smartphone: andrebbe solo a isolarli dal mondo circostante.