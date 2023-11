Perché Camilla ha riciclato l’abito dell’incoronazione (ma con la corona amata da Elisabetta II) Ieri re Carlo III ha tenuto il suo primo King’s Speech alla tradizionale apertura del Parlamento britannico. Ad accompagnarlo c’era anche Camilla, che ha riciclato l’abito dell’incoronazione ma con una nuova preziosa corona reale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata importante per re Carlo III: ha tenuto il suo primo King's Speech alla House of Lords, Londra, durante la tradizionale apertura del Parlamento britannico. Abiti militari e corona d'ordinanza per parlare del "suo governo" nell'era post-Elisabetta II, il nuovo sovrano ha dato l'ennesima prova di essersi preparato per una vita intera a ricoprire questo ruolo in modo impeccabile. Ad accompagnarlo non poteva mancare la regina consorte Camilla Parker Bowles, che è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé col suo look total white in pieno stile sposa. In quanti hanno notato che il suo abito era "già visto"?

L'abito bianco e oro di Camilla

Al tradizionale King's Speech per l'apertura del Parlamento Camilla è apparsa elegantissima in total white. Ha indossato un lungo abito Couture firmato Bruce Oldfield, stilista a cui spesso ha affidato i suoi outfit, per la precisione un modello con maniche a tre quarti, scollo a V e gonna sovrapposta, decorato all-over con dei preziosi ricami d'oro.

Camilla in Bruce Oldfield

I più attenti avranno di sicuro notato che si tratta dello stesso vestito dell'incoronazione dello scorso maggio ma in quanti sanno il motivo per cui ha voluto riciclarlo? Molto probabilmente si tratta di un omaggio a Elisabetta II, che a tutte le cerimonie di apertura del Parlamento inglese si è sempre vestita di bianco. Come se non bastasse, re Carlo III è molto attento alla questione green, quindi forse la consorte avrà voluto sottintendere il totale sostegno al marito con questa scelta di stile ecosostenibile.

Leggi anche Gli abiti di re Carlo e Camilla per l'incoronazione: dalla veste di Elisabetta II ai ricami simbolici

Camilla in Bruce Oldfield all’incoronazione di maggio 2023

La storia del Diadema di Diamanti

A differenziare il nuovo look di Camilla rispetto a quello dell'incoronazione è stata la corona. La regina ha "abbandonato" la tradizionale Queen Mary Crown che aveva indossato a maggio, preferendo l'ugualmente iconica Diamond Diadem. Realizzata nel 1820 per l'incoronazione di Giorgio IV dal gioielliere ufficiale della Corona Philip Liebart di Rundell, Bridge e Rundell, conta 1.333 diamanti dal peso totale di 325.75 carati (tra loro anche una pietra giallo pallido di quattro carati che arriva dal Brasile) e 169 perle.

Camilla col Diamond Diadem

Le pietre vanno a decorare i disegni di rose, cardi e trifogli, rispettivamente i simboli di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Sebbene fosse nata come una corona destinata esclusivamente al re, negli anni è stata indossata anche dalle regine consorti. Fu però Elisabetta II ad averla resa una delle più famose della collezione reale: la sfoggiò non solo durante la processione precedente alla sua incoronazione ma anche a quasi ogni apertura del Parlamento inglese (non a caso venne raffigurata proprio con quella preziosa tiara anche sulle monete da una sterlina).