Pellicce e glitter alla finale di X Factor 2024: da Giorgia a Mimì e Jake La Furia, i look sul palco a Napoli Tra maxi pellicce, paillettes e glitter si è chiusa l’edizione 2024 di X-Factor, a vincere è stata Mimì Caruso, concorrente della squadra di Manuel Agnelli. Dalla conduttrice ai giudici, fino alla vincitrice, ecco tutti i look della finale a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

I giudici e Giorgia sul palco della finale

Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli è andata in scena la finale di X Factor 2025, in cui è stata decretata la vittoria di Mimì Caruso, cantante della squadra capitanata da Manuel Agnelli. Ad animare la finale, oltre ai talenti dello show, una serie di super ospiti tra cui Robbie Williams Chiara Iezzi e Gigi D'Alessio, che sul palco all'aperto si è esibito con un medley dei suoi successi e con un tributo al pianoforte dedicato a Pino Daniele.

Tra paillettes e lustrini, maxi pellicce e piume, blazer coperti d'oro, gonne a pieghe e completi luccicanti, i look scelti per la finale, dalla conduttrice Giorgia, dai giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake la Furia e Achille Lauro, hanno contribuito a illuminare il palco della finale.

Giorgia con i giudici di X-Factor

Achille Lauro e Jake La Furia in pelliccia a Piazza del Plebiscito

La finale di X-Factor, per la prima volta nella storia del programma, non si è svolta in studio ma in una piazza all'aperto, forse per questo alcuni dei protagonisti hanno scelto winter look con maxi pellicce per difendersi dal freddo. Jake La Furia ha chiuso in bellezza l'esperienza a X-Factor indossando un total look bianco, composto con maxi coat di pelo, abbinato a un colbacco in coordinato e a un completo coordinato white, con felpa e pantaloni cargo. Sempre presenti gli immancabili occhiali da sole dalle lenti chiare.

Paola Iezzi e Jake La Furia

Anche Achille Lauro ha scelto per l'ultima puntata dello show un furry mood. L'artista è apparso con una maxi pelliccia nera, sotto la quale spuntava uno smoking nero dai rever in satin, indossato con camicia e cravatta bianca. L'outfit era firmato Emporio Armani.

Achille Lauro in Emporio Armani

Manuel Agnelli con la gonna, Paola Iezzi con le piume

Manuel Agnelli, il giudice che ha portato alla vittoria Mimì Caruso, concorrente della sua squadra, ha sfidato il freddo e, a differenza dei colleghi, non ha scelto un look cozy. Per la finale ha indossato un outfit custom made realizzato appositamente per l'occasione da Benedetta Bertolini e Gianandrea Sergi, composto da una gonna nera a piega, indossata con camicia bianca, cravatta maxi in nero e grossi anfibi.

Il look di Manuel Agnelli per la finale a Napoli

Dopo il frustino e la veletta della prima puntata e gli accessori glitterati, Paola Iezzi ha puntato sulle piume per la finale di X-Factor 2024. La cantante ha detto addio al bianco totale per sfoggiare un outfit dark, con tubino aderente dal maxi cut sul seno, impreziosito da un voluminoso inserto di piume su una manica. Completano il look un choker piumato, scarpe in vernice cipria dal maxi plateau e gioielli in oro e diamanti di Crivelli. I capelli erano coperti di glitter e raccolti in una lunghissima coda di cavallo.

Paola Iezzi con gioielli Crivelli

Giorgia brilla sul palco della finale di X-Factor

Elegante e sobria, chic e mai banale, Giorgia ancora una volta ha ammaliato il pubblico con la sua voce, la sua bravura, il suo sorriso e con il suo look perfetto. In questa edizione non ha mai rinunciato al glamour style, curato dalla sua storica stylist Valentina Davoli, indossando abiti di paillettes, modelli luccicanti e tutine silver aderenti, il tutto senza mai strafare o risultare eccessiva.

Giorgia in Dior

Per la finale ha scelto ancora un look firmato Dior by Maria Grazia Chiuri, composto da un completo mannish tre pezzi, con blazer, gilet e pantaloni over, ricoperto di paillettes lucenti tono su tono, sotto il quale spuntava un lupetto nero.

I finalisti di X-Factor 2024 con Giorgia in Dior

Il look di Mimì Caruso, la vincitrice di X-Factor 2024

A vincere l'edizione 2024 di X-Factor è stata Mimì Caruso, giovane cantante della squadra di Manuel Agnelli, che ha illuminato il palco della finale con la sua incredibile voce, con la sua energia e anche con il suo originale look griffato. A vestire la vincitrice è stato Marco De Vincenzo, Direttore Artistico della Maison Etro.

La vincitrice Mimì Caruso

Mimì è prima apparsa con indosso un abito di velluto, decorato da un motivo paisley sui toni dell'oro e con corpetto bustier, poi è stata la volta del total black con un lungo abito scuro abbinato a un blazer oversize dalla stampa dorata applicata sulle spalline.

Mimì Caruso in Etro by Marco De Vincenzo