Paris Hilton mostra il figlio Phoenix: le tenere foto con i look candidi coordinati Fino a questo momento l’ereditiera è rimasta molto riservata sul figlio, che ora mostra orgogliosa sui social in tre ritratti in bianco e nero.

A cura di Beatrice Manca

Il 2023 è un anno speciale per Paris Hilton: a gennaio ha accolto il primo figlio insieme al marito Carter Reum, un maschietto chiamato Phoenix Barron. Fino a questo momento l'ereditiera è stata molto gelosa della privacy del bebé, ma in tutte le interviste ha parlato della felicità di questi primi mesi in tre, regalando anche qualche consiglio all'amica e futura mamma Lindsay Lohan. Adesso è pronta a mostrare il figlio sui social, tramite adorabili scatti in bianco e nero dove indossano look coordinati.

Le prime foto di Phoenix, il figlio di Paris Hilton

L'ereditiera, che ha raccontato l'esperienza della maternità in un memoir, ha condiviso su Instagram tre foto in cui stringe a sé il figlio neonato: in meno di dieci ore le immagini hanno raccolto oltre un milione di reazioni. Paris Hilton si mostra glamour come sempre, indossando uno slip dress nero e gioielli di diamanti (incluso lo spettacolare anello di fidanzamento) mentre stinge il bimbo di poche settimane al petto. "Sei tutto il mio cuore", scrive nella didascalia, accompagnandola all'hastag #MommyMonday.

Paris Hilton con Phoenix via Instagram

Paris Hilton e baby Phoenix vestono coordinati

Nelle foto successive madre e figlio sfoggiano adorabili look coordinati in bianco: il bebé indossa una candida tutina con cappellino in tinta, mentre Paris Hilton ha optato per un maglione cozy-chic bianco. La scelta dei look non è affatto casuale: vestiti dello stesso colore sembrano una cosa sola. Il figlio è nato tramite gestazione per altri: la felicità di Paris potrebbe far arrivare un fratellino presto?